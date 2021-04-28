Лучше пародии нет: полная блогер высмеяла Ратаковски и ее голый феминизм

На этот раз юмористка решила поиздеваться над одной из самых знаменитых фото американской модели. На снимке Эмили стоит абсолютно голая, лишь прикрывая руками грудь. За остальную «цензуру» отвечает розовый цветок антуриума. Идеальный снимок для того, чтобы его спародировать, — минимум реквизита, максимум актёрской игры.

«Тут должен быть вдохновенный текст о феминизме и расширении прав и возможностей женщин», - говорит celestebarber.

ФОТО: Instagram

Фото Селесты «не отличить». Та же поза, те же самые распущенные волосы, то же выражение лица. Но вместо цветка — целый куст из листьев, засунутых в стринги, едва прикрывающие интимные зоны 37-летней комедиантки. Кстати, подпись под фото она тоже спародировала, намекнув на то, как часто Ратаковски поднимает тему феминизма в своих социальных сетях, пишет Daily Mail.