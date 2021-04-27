Подробности романа Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной: «Живут вместе»

Так, вчера телеграм-канал "Героиня Татлера" сообщил, что отношения Данилы и Оксаны вышли на новый уровень еще задолго до того, как в СМИ стартовала рекламная кампания фильма "Чернобыль", в котором они сыграли главные роли (по слухам, именно на съемках этой картины у актеров и начался роман). Эта информация ставит под сомнение версию многих поклонников, что роман Акиньшиной и Козловского является лишь частью пиар-кампании их совместной картины.

Даже живут вместе. И даже до начала промо фильма вместе жили. Хотя да, поверить сложно,

— утверждается в телеграм-канале.

Напомним, недавно Данила Козловский впервые рассказал о расставании с матерью его годовалой дочери Оды Валентины Ольгой Зуевой. В YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" актер и начинающий режиссер отказался назвать причины их разрыва, но уточнил, что поступил с бывшей возлюбленной "совершенно несправедливо" и "гадко".

При этом Данила и Ольга сумели сохранить хорошие отношения после разрыва ради счастья общей дочери. Козловский прилетает навестить малышку в США, где сейчас живет Зуева вместе с девочкой, при любой удобной возможности. На прошлой неделе он как раз в очередной раз улетел на встречу с дочерью, о чем рассказал в своем Instagram.

Что касается Оксаны Акиньшиной, то еще в 2018 году она собиралась разводиться с кинопродюсером Арчилом Геловани. Оксана и Арчил поженились в 2012 году и в браке воспитывали сына Константина и дочь Эмми, а также старшего сына Акиньшиной Филиппа от предыдущих отношений с Дмитрием Литвиновым. Вскоре после известия о разводе появились слухи, что Акиньшина и Геловани помирились и дали своим отношениям еще один шанс. Расторгнут ли их брак на сегодняшний момент, прессе по-прежнему неизвестно.