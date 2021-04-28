Загадочные жители, «Мост смерти» и сталкеры: гид по Чернобылю рассказала, что происходит в Зоне отчуждения

– А как же радиация?

– Во время туров в Чернобыльскую зону отчуждения туристам выдаются измерительные радиационные приборы – дозиметры. У меня их для туристов есть пять штук, также у меня есть большой профессиональный дозиметр для измерения всех видов излучения. Поэтому мы все время можем измерять уровень радиации. Лично я уже, в принципе, знаю все радиационные точки на туристических маршрутах, поэтому мне нет необходимости проводить измерения, но с туристами мы каждый раз это делаем.

– Есть ли люди, которым ни при каких условиях нельзя посещать ваши туры? Какие моменты вы обязательно выясняете перед тем, как записать человека на экскурсию?

– Противопоказаниями являются различные серьезные заболевания, допустим, та же онкология. Но по большей части этот запрет действует не потому, что если вы болеете онкологией и приедете в Чернобыль, после поездки она начнет прогрессировать – нет. На самом деле это противопоказание существует только потому, что если что-то случится, то обязательно все спишут на поездку в Чернобыль. Хотя между этими событиями не будет абсолютно никакой связи, потому что туры полностью безопасны. Но тем не менее, дабы избежать потом каких-то проблем, действуют противопоказания для людей с очень опасными для жизни заболеваниями типа онкологии, когда людям надо делать какие-то медицинские процедуры.

Однажды ко мне обращалась девушка, у которой муж болен какой-то болезнью и ей надо несколько раз в день делать ему уколы, вводить какой-то препарат. Понятное дело, что в таком состоянии в Чернобыльскую зону отчуждения лучше не ехать, потому что там нет никаких условий для проведения этих процедур. Если, не дай Бог, что-то случится, там действительно нет хорошей медицинской поддержки. Поэтому в таких случаях, когда присутствует необходимость каждый час что-то делать по здоровью, естественно, поездки не разрешаются. Поэтому я отказала.

Также к противопоказаниям относится беременность и, как я уже говорила, в Чернобыль нельзя ездить несовершеннолетним. По факту это все противопоказания.

– А вы сами стали чаще посещать врачей после того, как стали гидом?

– Я как гид в Чернобыльской зоне отчуждения прохожу медицинскую проверку, равносильную той, что проходят работники атомных электростанций. Гиды проходят проверку на спектрометре – это прибор, который измеряет уровень радиоактивного гамма-излучения и излучения, которое исходит от нашего организма. По итогам всех проверок за все время моей работы показатели остаются абсолютно одинаковыми.

– В своем Instagram вы пишете, что за один день, проведенный в туре, человек получает дозу радиации меньше, чем за время трансатлантического перелета. Но тогда почему посещать Чернобыль можно лишь с 18 лет? Значит, все-таки угроза облучения есть?