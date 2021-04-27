Ольга Бузова станет «хозяйкой» нового шоу ТНТ

Ольга Бузова скоро станет ведущей собственного шоу на ТНТ после закрытия проекта «Бородина против Бузовой», пишет StarHit.ru со ссылкой на источник.

Рабочее название нового телепроекта — «Селебрити». В гости к Ольге будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта, а также участвовать в конкурсах и делиться историями из личной жизни. Бородину же в эту программу не пригласили, но она продолжит вести «Перезагрузку».

Вероятно, что именно возможность вести новое шоу заставила Бузову отказаться от участия в обновленном «Доме-2» на телеканале «Ю». К тому же возрожденный проект может и вовсе перестать существовать.

«Оленька — удивительная, потрясающая и великая умница. Она поняла, что из „Дома-2“ сделали настоящую клоаку, и ему осталось жить совсем немного. Думаю, его закроют в течение месяца. Так что не из-за денег она удалилась», — заявил изданию создатель телестройки Валерий Комиссаров.