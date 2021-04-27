Чем кормят богатых и знаменитых на светских тусовках в России
Отличается ли меню звезд от нашего с вами? Давайте посмотрим, предлагает wday.ru.
Отличается ли меню звезд от нашего с вами? Давайте посмотрим, предлагает wday.ru.
- Щи да каша — пища наша, — скромно скажете вы, предвкушая, что сейчас услышите перечисления каких-то экзотических кулинарных изысков.
А давайте посмотрим, чем все-таки кормят звезд на различных светских раутах! С момента выхода из карантина мы успели побывать на нескольких крупных мероприятиях с большим скоплением звезд.
Галла-ужин «Премии МУЗ-ТВ 20/21»
Что в меню?
Из салатов — микс листьев салата с норвежским лососем, Салат с нежным телячьим языком, донскими раками и икрой нерки. На горячее - ягненок на косточке. На десерт - розмариновой ананас гриль, небесная панакота.
Пресс-завтрак Мерьем Уизерли
Звезда турецких сериалов и покорительница наших сердец, великолепная Мерьем Уизерли встретилась со столичными журналистами в середине апреля в рамках визита на ММКФ.
Тут все было чуть скромнее в плане меню (завтрак все-таки), зато какое место!
Мероприятие устроили в одном из самых дорогих ресторанов Москвы — «Большой» (бывает, местные сюда за всю жизнь ни разу не заходят!).
Что в меню?
Свежие фрукты, в том числе виноград и клубника, различные сыры и десерты.
День рождения Ольги Бузовой
Розовая вечеринка Ольги Бузовой была одним из знакомых событий этого года. Во-первых, потому что в январе про телеведущую опять не говорил только ленивый — накануне она громко рассталась с возлюбленным, рэпером Давой. Во-вторых, умеет Оля устраивать праздники.
Что в меню?
В московском ORION HALL гостей именинницы почивали сказочно-красивыми и вкусными десертами на любой вкус. От классических эклеров и безе до покрытых золотом пирожных.