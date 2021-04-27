Чем кормят богатых и знаменитых на светских тусовках в России

- Щи да каша — пища наша, — скромно скажете вы, предвкушая, что сейчас услышите перечисления каких-то экзотических кулинарных изысков.

А давайте посмотрим, чем все-таки кормят звезд на различных светских раутах! С момента выхода из карантина мы успели побывать на нескольких крупных мероприятиях с большим скоплением звезд.

Галла-ужин «Премии МУЗ-ТВ 20/21»

Что в меню?

ФОТО: wday.ru

Из салатов — микс листьев салата с норвежским лососем, Салат с нежным телячьим языком, донскими раками и икрой нерки. На горячее - ягненок на косточке. На десерт - розмариновой ананас гриль, небесная панакота.

Пресс-завтрак Мерьем Уизерли

Звезда турецких сериалов и покорительница наших сердец, великолепная Мерьем Уизерли встретилась со столичными журналистами в середине апреля в рамках визита на ММКФ.

Мерьем Уизерли ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Тут все было чуть скромнее в плане меню (завтрак все-таки), зато какое место!

ФОТО: wday.ru

Мероприятие устроили в одном из самых дорогих ресторанов Москвы — «Большой» (бывает, местные сюда за всю жизнь ни разу не заходят!).

ФОТО: wday.ru

Что в меню?

Свежие фрукты, в том числе виноград и клубника, различные сыры и десерты.

ФОТО: wday.ru

День рождения Ольги Бузовой

Розовая вечеринка Ольги Бузовой была одним из знакомых событий этого года. Во-первых, потому что в январе про телеведущую опять не говорил только ленивый — накануне она громко рассталась с возлюбленным, рэпером Давой. Во-вторых, умеет Оля устраивать праздники.

Ольга Бузова ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Что в меню?

В московском ORION HALL гостей именинницы почивали сказочно-красивыми и вкусными десертами на любой вкус. От классических эклеров и безе до покрытых золотом пирожных.

ФОТО: wday.ru

ФОТО: wday.ru