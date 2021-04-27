Что происходит? В далеком Кирове брутальных мужчин сводит с ума эстонское пиво Saku

Материал о пиве появился на портале Zen.Yandex.ru.

«Выбрались мы тут на природу: а что, погода - прекрасная, от злоковиду мы полузащитились, пора бы и за ум взяться. То бишь, вернуться к нашим... этим... пивобзорам. В этот раз нас понесло по Прибалтике.

А что, традиции пивоварения в Прибалтике старые, и свои есть, и немцы в своё время занесли - любопытно же: как там у них с этим сейчас дела обстоят? Заход в магазины принес вот такой урожай:

Aldaris Gaišais, Švyturys-Utenos Alus, Литва. Lager. Алк. 5%, ЭНС 11,2%.

Švyturys Tradicinis, Švyturys-Utenos Alus, Литва. Bock. Алк. 6%, ЭНС 13,5%.

Gubernija Gintarinis Ekstra, AB "MV Group Production", Литва. Extra lager. Алк. 5,5%, ЭНС 12%.

Saku Kuld, Saku Õlletehas, Эстония. EPL. Алк. 5,2%, ЭНС 11,9%.

Немного о производителях

Да-да, знаю, Aldaris - латвийская пивоварня, но уж что написано на банке про производителя, то и указываю: Литва.

Поначалу предприятие называлось Waldschlösschen (1865 год), но в 1937 году было преобразовано в Aldaris, каковым и называется по сей день. На сегодняшний день контрольный пакет акций принадлежит Carlsberg, каковой по какой-то причине и перенес производство на завод Švyturys, в Литву, так что, хоть по марке это и латвийское пиво, но по происхождению - литовское. Пишут, что в 2018 году 46 процентов пива, продаваемого в Латвии, было Aldaris.

Сорт Gaišais - Светлое - с двойным охмелением.

История Švyturys тоже довольно давняя: основана пивоварня аж в 1784 году в Мемеле (Клайпеда). Во время ВМВ пивоварня была почти полностью разрушена, но в послевоенные годы была восстановлена и с 1946 года варит пиво под маркой Švyturys. В 1999 году её купил тот же Carlsberg. Относительно пива Tradicinis - довольно туманно: на литовском сайте компании упоминания его нет, но есть на европейском сайте фирмы. Странно, но из ТТХ упомянуто только, что это - бок, и указано содержание алкоголя. Более - ни слова. Что за дела?

Gubernija - ещё более старая пивоварня. В кое-как откопанном кэше нашёл описание, что пиво она начала варить с 1665 года - экак! Кстати, это была, можно сказать, государственная пивоварня. В 1996 году пивоварню купила MV Group, правда на её сайте указываются водки, вина, бренди, игристые, настойки, сидры - всё, кроме пива. В недрах гуглокэша нашёл сайт Губернии, но там о сорте Ekstra нет никаких упоминаний.

Кстати, не первый раз с таким сталкиваюсь: существует некая пивоварня, в Википедии она описана, но куплена неким пищевым гигантом, в результате сайт пивоварни (если таковой вообще сохранился) более напоминает упражнения пьяного эффективного менеджера в веб-программировании, а на сайте гиганта упоминания о продукции предприятия нет вообще.

Пивоварня Saku образовалась в 1820 году в одноименном местечке. История примерно та же, что и у остальных, кроме того, что в советские времена она имела положение экспериментальной, а потому оборудование покупалось в Чехословакии и Германии, а персонал обучался в Дрездене. Забегу чуть вперед: видимо, с тех времен немецкая стилистика пивоварения и осталась, поскольку Kuld было признано единственно сваренным в немецком стиле. В 2008 году завод был куплен... да вы издеваетесь! - Carlsberg'ом.

Kuld сварено с хмелем Халлертау — ну немец же!