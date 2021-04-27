В России никак не могут понять, что за чудеса творятся в Эстонии

Российский интернет-канал «Этнобаза» продолжает знакомить нас с географией населения и интересными фактами о жизни в Прибалтике и наших успехах и неудачах.

Как известно, все немусульманские постсоветские республики испытывают немалые проблемы с населением. Оно повсюду сокращается. Кроме регионов с исламским населением, где число жителей, пусть и бедняков, растет за счет сохранения традиционных семейных ценностей.

Например, Украина потеряла за годы независимости свыше 10 (а то и 15) миллионов человек, Россия только за прошлый год сократилась сразу на 500 тысяч жителей. Стремительно теряют население даже кавказские Армения с Грузией...

На этом фоне удивительно смотрится наша маленькая Эстония. Население тут не только не сокращается. Но и понемногу растет. Увеличилось с 1 млн 315 тысяч человек в 2016-м году до 1 млн 329 тысяч в нынешнем.

Для сравнения коэффициент рождаемости в России, даже с учетом исламских регионов составляет 1,57. В Эстонии без мусульманского населения - 1,67. А если учесть еще и тот фактор, что у нас один из самых низких уровней младенческой смертности в мире!

То есть уже почти пять лет Эстония демонстрирует уверенный рост числа своих граждан. Что для небольшой страны довольно большой плюс.

В чем же причина такого неожиданного эстонского счастья? Причин тут сразу несколько можем назвать.

Сразу нужно оговориться - в 90-е и нулевые население Эстонии тоже падало. С 1991-го года население страны и до 2015-го сократилось где-то на 100 тысяч душ. Но в 2010-е эстонцам постепенно удалось обратить сей неприятный процесс вспять. 65

Эстонская экономика

ФОТО: Zen.Yandex.ru/Этнобаза

Во-первых, экономическая составляющая. Экономика Эстонии растет, даже в условиях пандемии.

Средняя зарплата в Эстонии выросла до 1419 евро в месяц и продолжает понемногу идти вверх. Ибо в нашей прибалтийской стране удалось во многом совладать с главным бичом всех постсоветских стран - клановостью, воровством и коррупцией.

Эстония даже потихоньку привлекает новых трудовых мигрантов из соседних России и Украины.

Поддержка семей в Эстонии

В Эстонии довольно мощная поддержка семей. Каждый ребенок сразу же получает единовременную выплату в 320 евро, далее ежемесячное пособие в 60 евро. Если в семье трое детей, то третий получает ежемесячно уже по 100 евро.

Параллельно родитель в декрете (чаще всего, понятное дело, мать) получает компенсацию за ребенка - в сумме от 600 до 4 тысяч евро. Отец ребенка также получает особую отцовскую оплату - от 500 до 800 евро к зарплате.

Конечно, такая финансовая поддержка семей не идет ни в какое сравнение с финансовой поддержкой семей в Европе. Но для постсоветской страны очень и очень неплохо!

Эстонцы еще те домоседы

Эстонцы в отличие от других прибалтов, украинцев и россиян, сами по себе не так склонны надолго уезжать из родных краев. И по причине менталитета, и по причине отличия своего угро-финского языка от прочих европейских языков. Максимум отправятся на заработки в близкую соседнюю Финляндию, откуда можно легко вернуться уже на выходные.

Ныне же из-за роста экономики постепенно возвращаются домой все ранее выехавшие за границу эстонцы.

В общем, если кратко резюмировать - Эстонии удается худо-бедно держать рождаемость за счет лучшей в бывшем СССР экономике, меньшего оттока населения. И даже за счет привлечения трудовых мигрантов.

Всё это позволяет Эстонии сохранять свое население. И даже понемногу расти. Что удивительно для постсоветской христианской страны.

Понемногу падает убыль населения, кстати, и в Литве. Примерно по тем же причинам, что и в Эстонии - рост экономики, следователь благополучия населения, поддержки семьи со стороны государства.