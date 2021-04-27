Жителю Воронежа ампутировали пенис после секса с тремя женщинами

50-летнему мужчине из села Бабяково Новоусманского района Воронежской области пришлось ампутировать пенис после секса сразу с тремя женщинами. Это произошло из-за того, что детородный орган воспалился в результате укуса одной из дам. Подробности жуткого инцидента сообщает воронежское издание «Мое! Online».

Мужчина обратился к медикам несколько дней назад, пожаловавшись на сильное воспаление. Он рассказал специалистам, что за несколько дней до этого предавался групповым утехам с тремя дамами из того же села. В порыве страсти одна из женщин сильно укусила партнера за пенис. Уже на следующий день детородный орган стал заметно увеличиваться в размерах. Россиянин надеялся, что через несколько дней воспаление пройдет, однако этого так и не произошло.

После обследования врачи поняли, что состояние пациента тяжелое. Без частичной ампутации ему грозило заражение крови. В итоге несчастному пришлось отрезать часть пениса. Кроме того, узнав о насильственном характере травмы и обнаружив на детородном органе следы зубов, медики обратились в полицию.