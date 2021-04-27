Жителю Воронежа ампутировали пенис после секса с тремя женщинами
После любовных утех половой орган воспалился, пишет eg.ru.
После любовных утех половой орган воспалился, пишет eg.ru.
50-летнему мужчине из села Бабяково Новоусманского района Воронежской области пришлось ампутировать пенис после секса сразу с тремя женщинами. Это произошло из-за того, что детородный орган воспалился в результате укуса одной из дам. Подробности жуткого инцидента сообщает воронежское издание «Мое! Online».
Мужчина обратился к медикам несколько дней назад, пожаловавшись на сильное воспаление. Он рассказал специалистам, что за несколько дней до этого предавался групповым утехам с тремя дамами из того же села. В порыве страсти одна из женщин сильно укусила партнера за пенис. Уже на следующий день детородный орган стал заметно увеличиваться в размерах. Россиянин надеялся, что через несколько дней воспаление пройдет, однако этого так и не произошло.
После обследования врачи поняли, что состояние пациента тяжелое. Без частичной ампутации ему грозило заражение крови. В итоге несчастному пришлось отрезать часть пениса. Кроме того, узнав о насильственном характере травмы и обнаружив на детородном органе следы зубов, медики обратились в полицию.
В Главном управлении МВД РФ по Воронежской области журналистам сообщили, что сейчас по факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Если дело будет заведено, любвеобильной сельчанке грозит лишение свободы на срок до восьми лет.