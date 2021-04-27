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«Она меня уберегла»: 39-летняя Марина Левтова погибла, заслонив собой дочь – Дарью Мороз

Марина Левтова ФОТО: Instagram

Обычно на вопрос «Что вы хотели бы изменить в жизни?» артисты кокетливо отвечают, что ничего, мол, любые ошибки — драгоценный опыт. Юрий Мороз и его дочь Дарья однозначно бы сказали, что в феврале 2000-го не дали бы Марине Левтовой сесть на снегоход…

Одно и то же роковое число закольцевало историю Марины Левтовой: 27 апреля 1959-го артистка родилась, а 27 февраля 2000-го — ее жизнь трагически оборвалась. Не из-за тяжелой болезни или коварного убийства, нет: актриса погибла, катаясь на снегоходе. Те, кто хорошо знал Левтову, поначалу не верили переданным по радио новостям об аварии, ведь Марина не была фанаткой экстремального спорта и быстрой езды и всегда просила друзей-автомобилистов сбавить скорость на дороге, пишет «Стархит».

Дмитрий Харатьян на протяжении долгих лет корил себя за то, что не смог отговорить близкую подругу от новомодного развлечения. Не сядь она на тот снегоход — Юрий Мороз не остался бы вдовцом. Вот только вместе с Мариной ехала дочка Дарья Мороз… Что бы было, если бы Даша отправилась кататься без мамы, с водителем?

Поиски призвания

Марина родилась в поселении Нерюктяйинский наслег в Якутии: после окончания медицинского института Виктор и Изольда Левтовы попали сюда по распределению. Мегино-Кангаласский район малышка не успела запомнить, так как вскоре мама с папой вернулись вместе с ней в Ленинград.

Родители надеялись, что дочка пойдет по их стопам. Марина и сама заявляла в детстве, что обязательно будет врачом, но в старших классах передумала. Виновницей смены планов в какой-то мере оказалась одноклассница Лена Цыплакова, которая уже успела сняться у Динары Асановой в фильме «Не болит голова у дятла». Динара искала подростков для следующей картины, — «Ключ без права передачи» — и Лена показала ей фото своего девятого класса. Среди всех потенциальных претендентов режиссер выбрала одного мальчика и Марину Левтову.

Атмосфера на площадке так околдовала девушку, что о медицине сразу было забыто. Окончив школу, абитуриентка отправилась в Москву и с первой же попытки поступила во ВГИК на курс Тамары Макаровой и Сергея Герасимова. Параллельно студентка продолжала сниматься: в «Старых друзьях», «Кузнечике», «Родном деле».

Встреча с будущим мужем

Судьбоносной для актрисы оказалась работа в фильме «Юность Петра»: Алешу Бровкина там играл Юрий Мороз. «Мы стояли на съемочной площадке: Дмитрий Золотухин, Коля Еременко и я. Три красавца в костюмах петровской эпохи. Вдруг видим, приехали девчонки с Герасимовского курса, прошли мимо нас. Еременко еще пошутил: «Вы куда? Мимо нас просто так девушки не ходят». Две усмехнулись, а одна что-то хлесткое бросила в ответ, да так, что даже плейбой Еременко поперхнулся. Это была Марина», — вспоминал первую встречу Мороз.

Актер начал ухаживать за дерзкой студенткой, а та, хотя и не противилась компании Юрия, дала понять, что не готова к серьезным отношениям. Коллеги весело проводили время, как-то раз даже сбежали от группы и отправились за подарками родным — съемки шли на территории ГДР. На этом романтическое приключение могло бы закончиться, если бы не настойчивость Мороза.

Чтобы завоевать эту хрупкую, но сильную девушку, парень напросился на дачу ее родителей. Актер помог Изольде Васильевне и Виктору Александровичу с ремонтом, чем заслужил их расположение и одобрение — шутка ли, такой хозяйственный зять! Жест парня оценила и сама Марина Левтова, так что вопрос со свадьбой решился быстро. Коллегам оставалось только восхищаться: эмоциональная, деятельная Марина и спокойный, добродушный Юрий — более идеальной пары в артистических кругах было не найти.

Совместный путь к успеху

Марина вышла замуж за начинающего актера, но амбиции не давали Юрию Морозу сидеть на месте. В итоге он окончил режиссерский факультет и стал снимать собственное кино. Супруги много работали, но их главным приоритетом в жизни оставалась семья.

До шестого месяца беременности Левтова снималась в «ТАСС уполномочен заявить...», а в сентябре 1983-го родила дочку Дашу. Актерская карьера девочки началась во младенчестве: зрители могли видеть ее в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный…» в роли ребенка, которого украла героиня Ольги Машной Анна. При этом ни Марина, ни Юрий не желали, чтоб наследница повторила их непростой путь, а потому с детства рассказывали ей неприглядную правду об артистической профессии. Как мы знаем сейчас, гены и тяга к искусству все равно победили.

Интересно, что ставший режиссером Юрий Мороз не собирался делать из жены музу и «пропихивать» ее в свои фильмы. Как это часто бывает, в историю вмешался случай. В дебютной ленте Мороза «Подземелье ведьм» должна была играть не профессиональная актриса, а «Мисс Литва». Но утвержденная на роль Биллегурри модель пропустила 10 съемочных дней, так как умчалась в свадебное путешествие с баскетболистом.

Работа встала, и над проектом нависла угроза закрытия. К счастью, режиссера сопровождала супруга, которая согласилась примерить минималистичный наряд наследницы вождя дружественного Земле племени. Съемки возобновились, хотя Мороз считал, что Марине не подходит роль бойкой Биллегурри. «Мне наоборот кажется, что только такой я ее и знаю, как в этом фильме. И в жизни тоже», — отмечала подруга Левтовой Ольга Дроздова.

Друзья подчеркивали, что Марина успевала все: воспитывать дочь, следовать за мужем в экспедиции и, даже участвуя в работе над фильмом, заботиться о Юрии — сыт ли он, тепло ли одет. Когда в 90-е для кино настали темные времена, актриса сумела перестроиться. С мужем артистка создала клуб «Кино», лично организовывала капустники и фестивали с коллегами, продвигала запись радиопередач. В Левтовой удивительным образом сочетались романтичность и организованность: она с блеском решала любые задачи, связанные с творческими мероприятиями, знала, как, о чем и когда общаться с журналистами, поддерживала соратников в периоды сомнений и кризисов. «Изначально клуб кинематографистов запустил Юра, но когда за дело взялась Марина, все заработало гораздо круче, там она была хозяйкой», — подчеркивал Дмитрий Харатьян.

Принципиальная, самоуверенная и избирательная, Марина соглашалась только на те роли, что ей нравились: журналиста в «Зоне Любэ», Ляли в ленте «Время печали еще не пришло», монашки в эпизоде «Фортуны». Фильм Георгия Данелии особенно много значил для семьи актрисы: во-первых, Машу Сорокину там сыграла Дарья Мороз, после чего утвердилась в желании стать артисткой, а во-вторых — эта картина, увы, оказалась для Левтовой последней.

Трагическая гибель

В ночь с 26 на 27-е февраля 2000-го в актерском клубе «Кино» царило безудержное веселье: отмечали премьеру «Фортуны» с Дашей Мороз в одной из ключевых ролей. С Юрием и Мариной проводили время друзья Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, расходиться компании совершенно не хотелось. Тут выяснилось, что бизнесмен Михаил Рудяк зовет знакомых артистов на дачу в Подмосковье. «Они навязались, на несчастье свое», — сетовал близкий друг Левтовой Дмитрий Харатьян.

Многие катались на снегоходах в поселке Раздоры Одинцовского района, и ничего страшного не случалось. Но фортуна отвернулась от Марины Левтовой, севшей на транспортное средство вместе с Дашей и Михаилом Рудяком, когда уже стемнело. Фанаткой высоких скоростей Марина не являлась, но дочка так хотела опробовать новомодное развлечение… Рудяк был за рулем, так что Дарья оказалась между ним и мамой.

«Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него слетели и врезались в дерево. Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала. Потом уже я очнулась в больнице. Долгое время я не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была еще не в состоянии перемещаться. Это странно, мне кажется, я не сразу, а только через несколько лет осознала, что мамы больше нет», — рассказывала Дарья в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» канала «Россия 1».

После смерти Марины Левтовой

Марина получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, а Рудяк впал в кому и в итоге тоже скончался от полученных повреждений. Но Даша уцелела, заслоненная мамой и водителем, и эта мысль придавала сил безутешному вдовцу Юрию Морозу. «Нужно просто придумать смысл, чтобы жить. Для меня это была Даша, я представил, что бы делала Марина, если б это я умер», — откровенничал Юрий Мороз в программе «Раскрывая тайны звезд» канала «Москва 24».

Рана на сердце режиссера так и не затянулась до конца. «Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему», — говорил он. Однако спустя два года Юрий сумел впустить в жизнь новую любовь — Викторию Исакову. Их познакомила Даша, которая была всего на семь лет младше Виктории. В связи с этим Юрия и осуждали: мол, нашел пассию — чуть ли не ровесницу дочки. Однако в 2003-м постановщик женился на Исаковой, и со временем этот союз одобрили окружающие.

Февраль остался для Юрия Мороза худшим периодом: 21 год назад 27-го числа он потерял любимую жену, а 25 февраля 2003-го умерла дочка режиссера и Виктории Исаковой Маруся, прожив на свете меньше четырех месяцев. Лишь спустя 12 лет супруги стали счастливыми родителями наследницы Вари. Правда, в отличие от коллег, Исакова крайне редко публикует снимки Варвары в соцсетях: видимо, вследствие первого печального опыта страх за ребенка никуда не исчез.

 
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