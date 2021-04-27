«Она меня уберегла»: 39-летняя Марина Левтова погибла, заслонив собой дочь – Дарью Мороз

Принципиальная, самоуверенная и избирательная, Марина соглашалась только на те роли, что ей нравились: журналиста в «Зоне Любэ», Ляли в ленте «Время печали еще не пришло», монашки в эпизоде «Фортуны». Фильм Георгия Данелии особенно много значил для семьи актрисы: во-первых, Машу Сорокину там сыграла Дарья Мороз, после чего утвердилась в желании стать артисткой, а во-вторых — эта картина, увы, оказалась для Левтовой последней.

Трагическая гибель

В ночь с 26 на 27-е февраля 2000-го в актерском клубе «Кино» царило безудержное веселье: отмечали премьеру «Фортуны» с Дашей Мороз в одной из ключевых ролей. С Юрием и Мариной проводили время друзья Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, расходиться компании совершенно не хотелось. Тут выяснилось, что бизнесмен Михаил Рудяк зовет знакомых артистов на дачу в Подмосковье. «Они навязались, на несчастье свое», — сетовал близкий друг Левтовой Дмитрий Харатьян.

Многие катались на снегоходах в поселке Раздоры Одинцовского района, и ничего страшного не случалось. Но фортуна отвернулась от Марины Левтовой, севшей на транспортное средство вместе с Дашей и Михаилом Рудяком, когда уже стемнело. Фанаткой высоких скоростей Марина не являлась, но дочка так хотела опробовать новомодное развлечение… Рудяк был за рулем, так что Дарья оказалась между ним и мамой.

«Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него слетели и врезались в дерево. Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала. Потом уже я очнулась в больнице. Долгое время я не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была еще не в состоянии перемещаться. Это странно, мне кажется, я не сразу, а только через несколько лет осознала, что мамы больше нет», — рассказывала Дарья в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» канала «Россия 1».

После смерти Марины Левтовой

Марина получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, а Рудяк впал в кому и в итоге тоже скончался от полученных повреждений. Но Даша уцелела, заслоненная мамой и водителем, и эта мысль придавала сил безутешному вдовцу Юрию Морозу. «Нужно просто придумать смысл, чтобы жить. Для меня это была Даша, я представил, что бы делала Марина, если б это я умер», — откровенничал Юрий Мороз в программе «Раскрывая тайны звезд» канала «Москва 24».

Рана на сердце режиссера так и не затянулась до конца. «Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему», — говорил он. Однако спустя два года Юрий сумел впустить в жизнь новую любовь — Викторию Исакову. Их познакомила Даша, которая была всего на семь лет младше Виктории. В связи с этим Юрия и осуждали: мол, нашел пассию — чуть ли не ровесницу дочки. Однако в 2003-м постановщик женился на Исаковой, и со временем этот союз одобрили окружающие.