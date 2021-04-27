Жесткие ограничения: врачи рассказали, кому нельзя есть красное мясо

Однако ученые-скептики считают, что не все так однозначно, и определить вред от одного конкретного продукта на организм крайне сложно. Так ли вредно красное мясо и нужно ли воздерживаться от его употребления, выяснила корреспондент «МИР 24».

«Отказ от мяса – это своего рода профилактика рака, атеросклероза, а также ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Воздержание от мяса – это прекрасный способ очистить организм от токсинов и сбросить лишний вес. Согласно исследованиям, у строгих вегетарианцев повышается вероятность колонизации желудочно-кишечного тракта противовоспалительными бактериям, в то время как мясные продукты способствуют росту патогенных микроорганизмов, способствующих развитию метаболических нарушений», – говорит главный врач австрийского центра здоровья Verba Mayr Ирина Попова.

Например, людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы стоит отказаться от баранины, так как в ней присутствует большое количество тугоплавких жиров, комментирует врач-нутрициолог и эксперт Project V Ирина Яковлева.

«Для переваривания такого мяса необходимо больше пищеварительных ферментов. Ряд наследственных заболеваний, связанных с нарушением обмена пуринов, кальция, магния, меди требуют жесткого ограничения потребления мяса, даже вне обострения заболевания. Например, при подагре нарушения связаны с врожденным снижением уровня ферментов, участвующих в обмене пуринов, входящих в состав белков мяса. Людям с нарушениями обмена триглицеридов необходимо уменьшить их употребление, в том числе, и с мясом, для профилактики дальнейшего развития атеросклеротических изменений сосудов», – объясняет она.

Однако если вы решили отказаться от мяса, необходимо проконсультироваться с врачом, иначе существует риск развития анемии – состояния, которое характеризуется пониженным уровнем эритроцитов и гемоглобина в крови, то есть кислородным голоданием.

«Недостаток железа – это серьезное испытание для организма, поэтому необходимо отслеживать такие показатели крови, как гемоглобин и ферритин. Больше всего железа содержится как раз в говяжьей, свиной и куриной печени, красном мясе. Грамотно составить рацион для вегетарианца сможет только опытный диетолог, при отказе от мяса важно получать необходимые для полноценного функционирования организма питательные вещества», – отмечает Ирина Попова.