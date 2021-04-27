Почему? Сергей Шнуров отказался за миллион долларов давать концерт, разгневав фанатов

Популярный музыкант Сергей Шнуров одним интервью устроил сразу несколько скандалов в Сети.

В шоу «Стрелец-молодец» экс-лидер группы «Ленинград» рассказал, что конфликтовал с Бастой ради хайпа, а Полине Гагариной «прилетело», так как она сидела между ними на «Голосе». Прокомментировал Шнуров и свою «дружбу» с Ксенией Собчак.

Но больше всего в Сети заинтересовались высказываниями Шнурова о судьбе группы «Ленинград». Так, музыкант рассказал, что ему предложили 1 млн долларов за выступление «Ленинграда» в Санкт-Петербурге. Пока он не готов за такие деньги выступать. Шнуров отметил, что может передумать, причем на вопрос, о том, в деньгах ли причина для сбора «Ленинграда», ответил ясно:

«Да, в деньгах», – заявил Шнуров.

Комментаторы возмутились такому снобизму и звездной болезни Шнурова.

«Забронзовел, товарищ», «Совсем одурел, парень», «Звездит…100%», «Цену себе набивает», «Не выходи на сцену совсем. Никогда!», «Сколько нужно предложить, чтобы не выступал?» – пишут комментаторы.