Торт за 4000 евро: как певица Валерия отметила день рождения?

Валерия с размахом отметила день рождения! Как артистку удивил сын Арсений? В чем секрет вечной молодости певицы? Почему она не любит бриллианты? И правда ли много лет назад Иосиф Пригожин вернул Валерию на сцену, когда та собиралась уйти?

17 апреля певице Валерии исполнилось 53 года! В этот день ее утро началось с приятного сюрприза.

«Я сижу на кухне, завтракаю, поднимаю глаза: стоит Арсений на руках с Селин, стоит Лиана. Я вообще, хочется сказать "ущипните меня! Что происходит?" Я такая "ааааа", мне кажется, я аж задохнулась от радости», – поделилась эмоциями она.

Недавно звезда впервые стала бабушкой. И теперь все свободное время она старается проводить с маленькой внучкой. Они отлично ладят!

«Она улыбается. Она очень контактная. А со мной она разговаривает в свои три месяца. У нее какой-то свой язык. Не отрываясь мы смотрим друг другу в глаза, она со мной разговаривает», – рассказала о внучке Валерия.

Артистка уже вовсю приобщает малышку к музыке:

«Мы с ней не просто агукаем да, я ей говорю (поет): "Агу, агу". Я стараюсь звуковысотность какую-то такую задавать и говорю: "Ууу". Она: "Ууу". И прямо поем конкретные нотки. Она тянет и подолгу так: "Ууу". Это очень забавно, конечно».

В такой творческой семье просто не могло быть иначе. Ведь даже свой день рождения Валерия решила отметить на сцене!

«Самое лучшее, что может быть, это когда зрители вместе со своим артистом, а артист со своими зрителями», – прокомментировал Иосиф Пригожин.

После шоу состоялся торжественный ужин. Поздравить певицу пришли друзья артистки: Анна Нетребко, Дмитрий Маликов, Юлия Барановская и другие. Именинница выбрала для праздника эффектное платье-мини с цветочным принтом, стоимостью 118 тысяч рублей (1300 евро). Весь вечер она танцевала с гостями.

В свои 53 года Валерия находится в идеальной физической форме. Ее тело – результат кропотливой работы. Она уже много лет строго контролирует свое питание и ежедневно занимается спортом. Певица уверена: именно благодаря здоровому образу жизни ей пока удается обходиться без радикальных мер в уходе за собой. И не прибегать к помощи пластических хирургов.

«Косметолога посещаю редко. Я, например, не могу гарантировать, что когда-нибудь, если не дай бог мне понадобится что-нибудь, я не прибегну к каким-нибудь процедурам. Но мне кажется, надо оттягивать все эти моменты максимально», – озвучила свою позицию певица.

В праздничный вечер Валерию осыпали комплиментами и роскошными цветами. Но, по словам певицы, больше радости ей приносят вовсе не дорогие букеты:

«Мои любимые цветы – полевые. Даже полевые цветы у меня. Это просто невероятно».

И в украшениях Валерия любит простоту. И бриллиантам предпочитает бижутерию: