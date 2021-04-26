Торт за 4000 евро: как певица Валерия отметила день рождения?
Пятый канал узнал, где российская звезда отметила 53-летие и что ей подарил Иосиф Пригожин.
Пятый канал узнал, где российская звезда отметила 53-летие и что ей подарил Иосиф Пригожин.
Валерия с размахом отметила день рождения! Как артистку удивил сын Арсений? В чем секрет вечной молодости певицы? Почему она не любит бриллианты? И правда ли много лет назад Иосиф Пригожин вернул Валерию на сцену, когда та собиралась уйти?
17 апреля певице Валерии исполнилось 53 года! В этот день ее утро началось с приятного сюрприза.
«Я сижу на кухне, завтракаю, поднимаю глаза: стоит Арсений на руках с Селин, стоит Лиана. Я вообще, хочется сказать "ущипните меня! Что происходит?" Я такая "ааааа", мне кажется, я аж задохнулась от радости», – поделилась эмоциями она.
Недавно звезда впервые стала бабушкой. И теперь все свободное время она старается проводить с маленькой внучкой. Они отлично ладят!
«Она улыбается. Она очень контактная. А со мной она разговаривает в свои три месяца. У нее какой-то свой язык. Не отрываясь мы смотрим друг другу в глаза, она со мной разговаривает», – рассказала о внучке Валерия.
Артистка уже вовсю приобщает малышку к музыке:
«Мы с ней не просто агукаем да, я ей говорю (поет): "Агу, агу". Я стараюсь звуковысотность какую-то такую задавать и говорю: "Ууу". Она: "Ууу". И прямо поем конкретные нотки. Она тянет и подолгу так: "Ууу". Это очень забавно, конечно».
В такой творческой семье просто не могло быть иначе. Ведь даже свой день рождения Валерия решила отметить на сцене!
«Самое лучшее, что может быть, это когда зрители вместе со своим артистом, а артист со своими зрителями», – прокомментировал Иосиф Пригожин.
После шоу состоялся торжественный ужин. Поздравить певицу пришли друзья артистки: Анна Нетребко, Дмитрий Маликов, Юлия Барановская и другие. Именинница выбрала для праздника эффектное платье-мини с цветочным принтом, стоимостью 118 тысяч рублей (1300 евро). Весь вечер она танцевала с гостями.
В свои 53 года Валерия находится в идеальной физической форме. Ее тело – результат кропотливой работы. Она уже много лет строго контролирует свое питание и ежедневно занимается спортом. Певица уверена: именно благодаря здоровому образу жизни ей пока удается обходиться без радикальных мер в уходе за собой. И не прибегать к помощи пластических хирургов.
«Косметолога посещаю редко. Я, например, не могу гарантировать, что когда-нибудь, если не дай бог мне понадобится что-нибудь, я не прибегну к каким-нибудь процедурам. Но мне кажется, надо оттягивать все эти моменты максимально», – озвучила свою позицию певица.
В праздничный вечер Валерию осыпали комплиментами и роскошными цветами. Но, по словам певицы, больше радости ей приносят вовсе не дорогие букеты:
«Мои любимые цветы – полевые. Даже полевые цветы у меня. Это просто невероятно».
И в украшениях Валерия любит простоту. И бриллиантам предпочитает бижутерию:
«Я не могу сказать, что я мечтаю о каких-то украшениях там, бриллиантах, еще че-то. Вообще я неправильная женщина. Я вот ношу такую бижутерию классную и мне так нравится вообще».
Артистка поделилась: она предпочитает полезные презенты. Список составляет заранее.
«Иосиф подарил мне много хороших вещей, которые я отложила, хотела купить», – рассказала о подарках мужа звездная именинница.
Валерия рассказала, свой главный подарок она получила 17 лет назад. Именно тогда судьба свела ее с продюсером Иосифом Пригожиным.
«Я вообще не хотела заниматься больше музыкой, я не хотела. Был бурный развод, но встретился такой энергичный с горящими глазами. И увлек меня за собой не только в работу, но и в жизнь», – поделилась Валерия.
«Первое свидание… это был 2003-й. По-моему, 12 февраля. Этот момент, наверное, был самым ключевым и неожиданным. Если вы меня спросите, есть ли любовь с первого взгляда – да, есть», – рассказал Пригожин.
С тех пор они не расстаются. И по праву считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.
«Все и закружилось, завертелось и жизнь понеслась. И вот мы вместе несемся по ней 18 год, даже странно самой, что так быстро все это», – сказала артистка.
«Мне с ней очень комфортно, поэтому мы так долго вместе. Артиста же куда не целуй, кругом попа. Понимаешь, но целовать попу любимой – другое удовольствие», – рассказал о секрете счастливого брака продюсер.
В день рождения супруги Пригожин произнес тост, который растрогал не только ее саму, но и всех присутствующих:
«Сколько сердца в этой женщине, сколько теплоты она мне дарит. Я получаю огромное удовольствие».
Кульминацией вечера, как и полагается, стал праздничный торт. Цена соответствующая: 70 килограммов бисквита с кремом и фруктами обошлись артистке почти в 350 тысяч рублей (4000 евро)!
Вечеринка удалась на славу! Гости разошлись только под утро. На следующий день Валерия призналась: это был самый лучший день рождения в ее жизни!