Пн, 26.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Мужчины Эстонии, поднимайте зад с дивана: работа мечты за 200 евро в час ждет вас!

Мужчина, снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

А вы можете похвастаться своей жене зарплатой 200 евро в час? Если нет, то продолжайте чтение материала и меняйте свою жизнь. Но помните, что только смелым покоряются моря. 

На портале объявлений CV Keskus новая фирма предлагает мужчинам из Эстонии возможность зарабатывать от 32 до 200 евро в час, при этом работа будет в нашей же стране, никуда уезжать не надо. Ищут артистов мужского пола, которые будут развлекать публику совершенно по-новому. 

В объявлении написано, что ведутся поиски сотрудников сразу же на две должности: 

  • звезда стриптиза;
  • топлес-официант. 

Из-за нехватки достойных артистов-мужчин в Эстонии, женщинам трудно найти кого-нибудь подходящего, чтобы оживить их девичник или день рождения.

«Это проблема, которую мы можем решить вместе: зарегистрируйтесь и получите увлекательный и веселый шанс стать самым желанным артистом вечеринок в Эстонии!» - говорится в объявлении. 

Похоже на то, о чем вы мечтаете? За часовое выступление можно заработать 200 евро, в среднем одно шоу длится 30 минут - 100 евро. Обещано, что вам помогут организовать программу, подберут музыку для нее, образ и научат хорошим манерам. 

Топлес-официант получает значительно меньше - 65 евро за два часа работы, в его обязанность просто входит сервировать еду и напитки без футболки. 

От кандидата ждут отличного знания минимум трех языков - русского, эстонского и английского, подходящий на эту работу мужчина должен быть от 18 до 35 лет. 

Более подробно с объявлением можно ознакомиться на портале объявлений CV Keskus

ФОТО: CVKESKUS

Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back