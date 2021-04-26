Мужчины Эстонии, поднимайте зад с дивана: работа мечты за 200 евро в час ждет вас!

А вы можете похвастаться своей жене зарплатой 200 евро в час? Если нет, то продолжайте чтение материала и меняйте свою жизнь. Но помните, что только смелым покоряются моря.
На портале объявлений CV Keskus новая фирма предлагает мужчинам из Эстонии возможность зарабатывать от 32 до 200 евро в час, при этом работа будет в нашей же стране, никуда уезжать не надо. Ищут артистов мужского пола, которые будут развлекать публику совершенно по-новому.
В объявлении написано, что ведутся поиски сотрудников сразу же на две должности:
звезда стриптиза;
топлес-официант.
Из-за нехватки достойных артистов-мужчин в Эстонии, женщинам трудно найти кого-нибудь подходящего, чтобы оживить их девичник или день рождения.
«Это проблема, которую мы можем решить вместе: зарегистрируйтесь и получите увлекательный и веселый шанс стать самым желанным артистом вечеринок в Эстонии!» - говорится в объявлении.
Похоже на то, о чем вы мечтаете? За часовое выступление можно заработать 200 евро, в среднем одно шоу длится 30 минут - 100 евро. Обещано, что вам помогут организовать программу, подберут музыку для нее, образ и научат хорошим манерам.
Топлес-официант получает значительно меньше - 65 евро за два часа работы, в его обязанность просто входит сервировать еду и напитки без футболки.
От кандидата ждут отличного знания минимум трех языков - русского, эстонского и английского, подходящий на эту работу мужчина должен быть от 18 до 35 лет.
Более подробно с объявлением можно ознакомиться на портале объявлений CV Keskus!