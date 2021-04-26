«На мне рвали вещи»: Алена Рапунцель покинула «ДОМ-2» после избиения

Вчера 24-летняя Алена Рапунцель опубликовала сторис, в котором рассказала о скандале с возлюбленным. В кадре пара не просто ссорится, Илья даже поднимает руку на Алену. «Мне так стыдно, что я допустила к себе отношение, которого не заслуживаю. Когда я от и до вложилась в этот роман. Ну вы сами понимаете… Человек просто растоптал чувства», — негодовала участница реалити.

Алена не стала вдаваться в подробности конфликта, однако отметила, что агрессия Семина перешла все границы. «Я просто испугалась. Кричала: «Уйди, оставь меня!». А на мне рвали вещи. Он показывал мое голое тело на камеру. Сейчас его изолировали. На поляне просто разгром», — делилась телезвезда.

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Она добавила, что только под камерами телепроекта увидела истинное лицо бойфренда. За пределами шоу все было хорошо, ведь он зависел от нее материально. «Понимал, что я содержу его и квартира тоже моя. Тогда он просто замахивался, но не бил. А здесь, когда мы встали на равный уровень — смог», — горько говорила Рапунцель.

Сегодня же телезвезда заявила о решении покинуть проект. Алена расстроена как никогда. Лишь недавно она с энтузиазмом рассказывала о планах, которые собирается воплотить в шоу, а теперь ей приходится вновь готовиться к переезду.

«И все же, как бы я ни любила это место, оно мне дало толчок в жизнь. И я правда думала, что смогу исправить все именно здесь, вернуться и показать себя иначе. Но проект продемонстрировал, что все в моей жизни — люди, и ошибки — прежнее. Моя история закончилась, когда я ушла отсюда в 2020-м. Все, что я делаю, во что верю, кому доверяю — это лишь бутафория. И я в очередной раз понимаю, что, спасая людей, даря им себя — сжигаю себя. Сейчас я должна быть дома. Должна понять, что больше не надо оберегать мужчину. Я обязана только одному мужчине — сыну. История Алены Рапунцель на «ДОМе-2» закончена», — заключила она.

Напомним, что скандалистка покинула реалити в прошлом году. Алена собиралась сконцентрироваться на воспитании сына Богдана, а также собственных проектах. Поэтому ее неожиданное возвращение в шоу стало дня всех неожиданностью. Некоторые даже осуждали звезду телешоу, припоминая ей обещания больше никогда не появляться на поляне.



