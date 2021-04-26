Медик предупредила об опасности семечек
Российский эндокринолог Татьяна Бочарова в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила об опасности семечек. По словам эксперта, они могут спровоцировать обострение серьезных заболеваний.
Российский эндокринолог Татьяна Бочарова в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила об опасности семечек. По словам эксперта, они могут спровоцировать обострение серьезных заболеваний.
«То, что от семечек бывает аппендицит, — это миф. Но живот, действительно, может разболеться, только по другой причине», - говорит специалист.
Медик напомнила, что в продукте содержится большое количество жиров, которые могут вызвать обострение язвы или гастрита. Кроме того, семечки крайне калорийны – на 100 грамм приходится 550 калорий, что эквивалентно плитке шоколада. Опасность заключается в том, что семечки не являются полноценным приемом пищи, но при этом способствуют набору веса.
Чтобы не навредить здоровью, употреблять ежедневно можно не более 30 граммов. Вдобавок к этому, семечки не следует обжаривать, поскольку так в них накапливается канцероген.