Горько! Ведущий «Народного Радио» женился
Ведущий «Народного Радио» Олег Исмикеев разместил на своей страничке в Facebook фотографии из ЗАГСа.
Ведущий «Народного Радио» Олег Исмикеев разместил на своей страничке в Facebook фотографии из ЗАГСа.
Регистрация состоялась 24 апреля. Супругу Олега зовут Рита, она взяла его фамилию.
По словам Олега, молодожены в скором времени ждут прибавления в семействе.
Поздравляем красивую пару, желаем счастья и кричим ГОРЬКО!
Олег Исмикеев работает ведущим программы «Вторая Смена» на «Народном Радио» по рабочим дням с 14:00 до 18:00.