Пн, 26.04.2021
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Горько! Ведущий «Народного Радио» женился

Регистрация Олега Исмеекева и Риты Исмекеевой ФОТО: Facebook

Ведущий «Народного Радио» Олег Исмикеев разместил на своей страничке в Facebook фотографии из ЗАГСа. 

Регистрация состоялась 24 апреля. Супругу Олега зовут Рита, она взяла его фамилию.

Рита Исмикеева ФОТО: Facebook

По словам Олега, молодожены в скором времени ждут прибавления в семействе.

Регистрация Олега Исмикеева и Риты Исмикеевой ФОТО: Facebook

Поздравляем красивую пару, желаем счастья и кричим ГОРЬКО!

ФОТО: Facebook

Олег Исмикеев работает ведущим программы «Вторая Смена» на «Народном Радио» по рабочим дням с 14:00 до 18:00.  


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