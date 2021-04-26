Певец Артем Савицкий сравнивает русских и эстонок: с кем тяжелее жить?

Получивший популярность благодаря шоу "Эстония ищет суперзвезду" Артем Савицкий опубликовал забавный ролик, в котором сравнил реакцию русско- и эстоноговорящей женщины на то, что ее мужчина собрался встретиться с друзьями.

Судя по видео и подписи к нему, Артем считает, что эстоноговорящие женщины чаще используют моральное насилие, а вот русскоговорящие все же прибегают к физическому.

«Хорошо», - говорит эстонка, которую сыграл Савицкий, мужчине, при этом укоризненно скрещивая руки на груди.

- взрывается русская, держа в руках сковородку.

Интересно, музыкант рассказывает о своем опыте? Но не стоит принимать это видео близко к сердцу, ведь скорее всего это просто юмор.

А ты узнаешь себя?



