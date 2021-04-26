Пн, 26.04.2021
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Почему нельзя заправлять полный бак

Машину заправляют топливом. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если заливать топливный бак автомобиля полностью, работа системы вентиляции в баке может нарушиться. Об этом технический директор сети автосалонов Fresh Auto в России Максим Рязанов рассказал «Прайму».

По его словам, система вентиляции в топливных баках современных автомобилей устроена таким образом, что если наполнить бак до краев, ее работа нарушится.

Это приведет к вытеканию топлива по дренажным трубкам, его возможному попаданию на ходовую часть машины и проводку, что может негативно сказаться на надежности их работы.

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