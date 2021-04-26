Почему нельзя заправлять полный бак
Если заливать топливный бак автомобиля полностью, работа системы вентиляции в баке может нарушиться. Об этом технический директор сети автосалонов Fresh Auto в России Максим Рязанов рассказал «Прайму».
Если заливать топливный бак автомобиля полностью, работа системы вентиляции в баке может нарушиться. Об этом технический директор сети автосалонов Fresh Auto в России Максим Рязанов рассказал «Прайму».
По его словам, система вентиляции в топливных баках современных автомобилей устроена таким образом, что если наполнить бак до краев, ее работа нарушится.