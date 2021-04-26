С дочерью Даны Борисовой случилась беда: госпитализировали с приступом и травмами

В семье Даны Борисовой случилась беда. Ее 14-летняя дочь Полина экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц с приступом и травмами.

Дана Борисова который день не находит себе места. С ее дочерью Полиной происходят ужасные вещи. «Очень сильный невроз. Она объясняет, что у нее панические атаки и что она во время них не может себя контролировать», – рассказала блондинка в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Дана была в Санкт-Петербурге, когда у Полины случился очередной приступ. Девочка сама вызвала скорую. У нее начались панические атаки, она испугалась, что сама не справится.

Со слов Борисовой, отец Полины, бизнесмен Максим Аксенов, узнав о приступе и травмах дочери, даже не пришел к ребенку, хотя живет в соседнем доме. Полина плохо учится. Телеведущая не сомневается, что это тоже из-за отца.

Дана признает, что психика у ее дочери расшатана. Ведь она на глазах у ребенка пила алкоголь и принимала запрещенные вещества.

Напомним, в 2019 году Дана Борисова пережила сильный стресс. Она рассказала, что к ней в квартиру заявился бывший муж с полицией и врачами. Он забрал у ведущей дочку. Сама Полина заявила, что была госпитализирована в детскую больницу. «В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, врачи сказали: "До свадьбы заживет"», – делилась девочка.



