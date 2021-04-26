Бизнес на лайках: сколько стоят посты российских звезд в Instagram

Instagram — социальная сеть, где на рекламе можно заработать огромные деньги. Неудивительно, что многие знаменитости решили не упускать возможности. Расценки на рекламу начинаются от 50 тысяч рублей (555 евро) у восходящей звезды и могут доходить до 450-500 тысяч рублей (5 500 евро) у раскрученной. При этом звезды обычно публично не делятся суммами, а всех потенциальных клиентов отправляют к своим агентам. Мы узнали, сколько стоит рассказать о своем продукте или услуге в аккаунтах популярных артистов, ведущих и блогеров.

Ксения Бородина

Ксения Бородина — популярная российская телеведущая, известная прежде всего по проекту «Дом-2». Участвовала и в других проектах, несколько раз снималась в кино и сериалах. Ксения также написала две книги о «Доме-2» и здоровой пище. В Instagram у нее более 17 миллионов подписчиков. Телеведущая регулярно радует фанатов различными рекомендациями о том, куда сходить с детьми, что посмотреть и какие продукты лучше купить. Рекламный пост в аккаунте Ксении, судя по прайс-листу, предоставленному менеджером, можно приобрести за 800 тыс. (8 888 евро) рублей (пять лет назад он стоил 150 тыс - 1 666 евро.), а серию сторис — за 450 тыс (5 000 евро).

Айза Анохина

Айза Анохина (Долматова) — популярный бьюти-блогер, светская львица, певица. В социальных сетях она ведет аккаунты, посвященные моде и стилю. В Instagram за жизнью Айзы следят почти 3,5 миллиона подписчиков. А цена на рекламный пост начинается от 250 тыс. (2 777 евро) рублей (пять лет назад — 60 тыс. рублей - 666 евро).

Ксения Собчак

Ксения Собчак — одна из самых известных и ярких телеведущих и общественных деятелей, бывший кандидат в президенты. За эпатажной телеведущей следят более 8 миллионов поклонников. При этом Ксения никогда не скрывала, что продает рекламу в своем аккаунте, и честно делилась ценами за публикацию. Так, пост в Instagram Собчак стоит 750 тыс. (8 333 евро) рублей (пять лет назад он стоил 250 тыс. - 2 777 евро), а сторис — 350 тыс. рублей (3 888 евро).

Дина Саева

Уроженка Таджикистана Дина Саева — один из самых популярных блогеров в России. Аудитория девушки насчитывает более 20,5 миллионов подписчиков в TikTok и почти 7 миллионов в Instagram (правда, недавно блогер удалила эту страничку, и когда вернет ее обратно, неизвестно).

Огромная известность приносит Дине контракты с брендами масштаба Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, а также, по данным Forbes, более 800 тыс. рублей (8 888 евро) дохода в месяц. Такой высокий заработок Дине обеспечивает в основном реклама — цена поста начинается от 1 млн рублей (11 111 евро), а сторис — от 550 тыс (6 111 евро).

Карина Кросс