Бизнес на лайках: сколько стоят посты российских звезд в Instagram
Рекламодатели выкладывают сотни тысяч евро, чтобы оказаться в аккаунте у Бузовой или Собчак, пишет wday.ru.
Рекламодатели выкладывают сотни тысяч евро, чтобы оказаться в аккаунте у Бузовой или Собчак, пишет wday.ru.
Instagram — социальная сеть, где на рекламе можно заработать огромные деньги. Неудивительно, что многие знаменитости решили не упускать возможности. Расценки на рекламу начинаются от 50 тысяч рублей (555 евро) у восходящей звезды и могут доходить до 450-500 тысяч рублей (5 500 евро) у раскрученной. При этом звезды обычно публично не делятся суммами, а всех потенциальных клиентов отправляют к своим агентам. Мы узнали, сколько стоит рассказать о своем продукте или услуге в аккаунтах популярных артистов, ведущих и блогеров.
Ксения Бородина
Ксения Бородина — популярная российская телеведущая, известная прежде всего по проекту «Дом-2». Участвовала и в других проектах, несколько раз снималась в кино и сериалах. Ксения также написала две книги о «Доме-2» и здоровой пище. В Instagram у нее более 17 миллионов подписчиков. Телеведущая регулярно радует фанатов различными рекомендациями о том, куда сходить с детьми, что посмотреть и какие продукты лучше купить. Рекламный пост в аккаунте Ксении, судя по прайс-листу, предоставленному менеджером, можно приобрести за 800 тыс. (8 888 евро) рублей (пять лет назад он стоил 150 тыс - 1 666 евро.), а серию сторис — за 450 тыс (5 000 евро).
Айза Анохина
Айза Анохина (Долматова) — популярный бьюти-блогер, светская львица, певица. В социальных сетях она ведет аккаунты, посвященные моде и стилю. В Instagram за жизнью Айзы следят почти 3,5 миллиона подписчиков. А цена на рекламный пост начинается от 250 тыс. (2 777 евро) рублей (пять лет назад — 60 тыс. рублей - 666 евро).
Ксения Собчак
Ксения Собчак — одна из самых известных и ярких телеведущих и общественных деятелей, бывший кандидат в президенты. За эпатажной телеведущей следят более 8 миллионов поклонников. При этом Ксения никогда не скрывала, что продает рекламу в своем аккаунте, и честно делилась ценами за публикацию. Так, пост в Instagram Собчак стоит 750 тыс. (8 333 евро) рублей (пять лет назад он стоил 250 тыс. - 2 777 евро), а сторис — 350 тыс. рублей (3 888 евро).
Дина Саева
Уроженка Таджикистана Дина Саева — один из самых популярных блогеров в России. Аудитория девушки насчитывает более 20,5 миллионов подписчиков в TikTok и почти 7 миллионов в Instagram (правда, недавно блогер удалила эту страничку, и когда вернет ее обратно, неизвестно).
Огромная известность приносит Дине контракты с брендами масштаба Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, а также, по данным Forbes, более 800 тыс. рублей (8 888 евро) дохода в месяц. Такой высокий заработок Дине обеспечивает в основном реклама — цена поста начинается от 1 млн рублей (11 111 евро), а сторис — от 550 тыс (6 111 евро).
Карина Кросс
Карина Лазарьянц — блогер-миллионник, певица и актриса. В Instagram девушка известна благодаря юмористическим видео, которые регулярно выкладывает. Особенно хорошо блогеру удаются образы бойких и глуповатых барышень с ярким макияжем. Харизма и артистичность привлекли в блог Кросс более 10 млн подписчиков. А чем больше аудитория, тем выше цена на рекламу. Так, пост в Instagram стоит 700 тыс. рублей (7 777 евро), а сторис — 400 тыс (4 444 евро).
Сергей Лазарев
Звезда российской эстрады, бывший солист группы Smash!! , а сейчас популярный сольный исполнитель, актер и телеведущий. Концерты, гастроли, съемки, «Евровидение» — работа приносит артисту не только удовольствие, но и стабильный доход. Журнал Forbes оценил его в 160 млн рублей (1 777 777 евро). Как и другие звезды, Сергей также получает дополнительную прибыль от рекламы в Instagram. Так, пост в аккаунте певца стоит 550 тыс. рублей (6 111 евро), а сторис — 330 тыс (2 666 евро).
Ольга Бузова
С проекта «Дом-2» началась карьера Ольги Бузовой. На тот момент 18-летняя девушка строила дом и искала свою любовь, как и другие участники, а спустя несколько лет доросла до должности ведущей. Сегодня Ольга еще и певица, актриса, бизнесвумен, автор книг и блогер. В Instagram-аккаунте более 23 млн подписчиков, за ней следит целая армия поклонников, которых Бузова называет «мои люди». Но вот цены на рекламу в социальных сетях звезды довольно демократичные. Пост стоит от 350 тыс. (3 888 евро) рублей (пять лет назад он стоил 120 тыс.), а сторис — 250 тыс (2 888 евро).
Роман Каграманов
Роман Каграманов — российский певец, актер, комик, автор песен и блогер. Роман участвовал в телепроекте «Новая звезда» и «Песни-2», снимался в клипе Ольги Бузовой «Танцуй под Бузову». Но настоящую известность ему принесло не увлечение музыкой, а юмор. Более 3 млн подписчиков внимательно следят за Instagram-аккаунтом артиста, который регулярно пополняется забавными роликами. Большая популярность приносит Роману хороший доход, рекламный пост у блогера стоит 500 тыс. рублей (5 555 евро), а сторис 200 тыс (2 222 евро).
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко — телеведущая, певица и автор собственных программ. Образ позитивной, отзывчивой и общительной девушки делает ее одной из самых популярных людей в шоу-бизнесе. На ее Instagram подписано больше 8 млн человек, видео на YouTube-канале набирают в среднем около миллиона просмотров. Телеведущая сотрудничала со многими известными брендами, такими как Pampers, J7 и Pepsi. А пост в Instagram стоит 550 тыс. рублей (6 111 евро), сторис — 270 тыс (2 777 евро).
Анна Хилькевич
Анну знают как героиню популярных сериалов «Барвиха» и «Универ». Именно эти проекты способствовали тому, что Хилькевич стала настоящей звездой. Помимо съемок она ведет еще свой микроблог и занимается бизнесом, у нее сеть салонов маникюра. В своем Instagram Анна часто делится семейными снимками, рассказывает о своей жизни и дает подписчикам полезные советы. За девушкой следят более 10 млн человек. Реклама в аккаунте встречается нечасто, а цена на нее начинается от 300 тыс (3 333 евро). за пост и от 150 тыс. за сторис (1 666 евро).
Андрей Гайдулян
Другая звезда «Универа» — Андрей Гайдулян, исполнивший роль сына олигарха. После окончания проекта Андрей продолжил играть ту же роль, но в другом проекте — «СашаТаня», своеобразном продолжении «Универа». Спустя много лет после выхода этих сериалов, популярность актера не утихает. На Instagram актера подписаны более 600 000 человек, а рекламный пост стоит от 70 тыс. рублей (777 евро).