Налогоплательщики должны оплачивать новогоднюю иллюминацию в конце апреля?

Портал Limon.ee обратился с этим вопросом в управы районов Кесклинн и Мустамяэ.
Руководитель по коммуникациям районной управы Мустамяэ Юло Велдре сказал, что этот вопрос находится вне его компетенции, но, возможно, временное включение иллюминации связано с ремонтными работами.
Чтобы проверить, какие лампочки перегорели и заменить их, их нужно включить,
Cоветник по связям с общественностью управы района Кесклинн Эстер Шанк отметила, что, по ее данным, рождественская иллюминация в центре города выключена.
Судя по всему, речь идет об универсальных инсталляциях - они символизируют васильки, но в них также можно увидеть снежинки. Эта иллюминация включена круглый год,
Мы также отправили в понедельник запрос в Коммунальный департамент. Ответ будет опубликован, как только мы его получим.