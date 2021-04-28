Ср, 28.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Налогоплательщики должны оплачивать новогоднюю иллюминацию в конце апреля?

Таллинн. ФОТО: пресс-служба

Рождественские праздники прошли уже почти четыре месяца назад, все уже наверняка вынесли ёлки из квартир и домов, а их украшения - разложили по шкафам и подвалам. Вот только по какой-то причине рождественская иллюминация в Таллинне до сих пор работает по ночам.

Портал Limon.ee обратился с этим вопросом в управы районов Кесклинн и Мустамяэ.

Руководитель по коммуникациям районной управы Мустамяэ Юло Велдре сказал, что этот вопрос находится вне его компетенции, но, возможно, временное включение иллюминации связано с ремонтными работами.

Чтобы проверить, какие лампочки перегорели и заменить их, их нужно включить,

- отметил он.

Cоветник по связям с общественностью управы района Кесклинн Эстер Шанк отметила, что, по ее данным, рождественская иллюминация в центре города выключена.

Судя по всему, речь идет об универсальных инсталляциях - они символизируют васильки, но в них также можно увидеть снежинки. Эта иллюминация включена круглый год,

- сказала она.

Мы также отправили в понедельник запрос в Коммунальный департамент. Ответ будет опубликован, как только мы его получим. 

НАВЕРХ
Back