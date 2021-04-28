Налогоплательщики должны оплачивать новогоднюю иллюминацию в конце апреля?

Рождественские праздники прошли уже почти четыре месяца назад, все уже наверняка вынесли ёлки из квартир и домов, а их украшения - разложили по шкафам и подвалам. Вот только по какой-то причине рождественская иллюминация в Таллинне до сих пор работает по ночам.