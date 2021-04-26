Эстонская певица о жизни с магом: это совершенно другое измерение!

Спасибо, что направил меня и помог раскрыть свой жизненный потенциал и увидеть весь спектр красок. Ты один из самых глубоких, мистических, чутких и отзывчивых людей, которых я когда-либо встречала, и я поддерживаю тебя во всем, что ты делаешь!