Пн, 26.04.2021
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Эстонская певица о жизни с магом: это совершенно другое измерение!

Кети Уйбомяги и ее возлюбленный маг Анзори ФОТО: Postimees

Певица и телеведущая Кети Уйбосяги наслаждается отношениями с магом Анзори из Грузии. Кети не стесняется показывать свое нежное отношение и в социальных сетях.

Кети Уибомяги поделилась красивым снимком, на котором позирует с возлюбленным Анзором Одишарией.

Жизнь с магом - это совершенно другое измерение,

- написала Кети, которая помолвлена ​​с одаренным экстрасенсом. Лишь некоторое время назад Анзори вернулся со своей родины, Грузии, где вместе с Кети приятно провел время.

Спасибо, что направил меня и помог раскрыть свой жизненный потенциал и увидеть весь спектр красок. Ты один из самых глубоких, мистических, чутких и отзывчивых людей, которых я когда-либо встречала, и я поддерживаю тебя во всем, что ты делаешь!

- написала певица.

Кети объявила о помолвке с Анзором в октябре прошлого года.

Какая милая пара,

Так красиво,

- поделились мыслями под фото подписчики.

Смотри фото!


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