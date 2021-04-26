Эстонская певица о жизни с магом: это совершенно другое измерение!
Певица и телеведущая Кети Уйбосяги наслаждается отношениями с магом Анзори из Грузии. Кети не стесняется показывать свое нежное отношение и в социальных сетях.
Певица и телеведущая Кети Уйбосяги наслаждается отношениями с магом Анзори из Грузии. Кети не стесняется показывать свое нежное отношение и в социальных сетях.
Кети Уибомяги поделилась красивым снимком, на котором позирует с возлюбленным Анзором Одишарией.
Жизнь с магом - это совершенно другое измерение,
- написала Кети, которая помолвлена с одаренным экстрасенсом. Лишь некоторое время назад Анзори вернулся со своей родины, Грузии, где вместе с Кети приятно провел время.
Спасибо, что направил меня и помог раскрыть свой жизненный потенциал и увидеть весь спектр красок. Ты один из самых глубоких, мистических, чутких и отзывчивых людей, которых я когда-либо встречала, и я поддерживаю тебя во всем, что ты делаешь!
- написала певица.
Кети объявила о помолвке с Анзором в октябре прошлого года.
Какая милая пара,
Так красиво,
- поделились мыслями под фото подписчики.
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