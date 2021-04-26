ТОП-5 самых ярких нарядов на красной дорожке «Оскара»

Актриса и певица Андра Дэй вышла в вызывающим платье из золотой ткани с глубоким разрезом до бедра, вырезами на талии и боковым шлейфом от Vera Wang. Образ звезда дополнила миниатюрным клатчем и оригинальным браслетом в той же золотой расцветке.

Андра Дэй ФОТО: Chris Pizzello / POOL/EPA

Актриса, певица и модель Аманда Сейфрид, снявшаяся в фильме «Манк», нарядилась в цвет ковровой дорожки. Для церемонии звезда выбрала платье в пол от Armani Privè из гофрированной ткани с широченным подолом и смелым декольте.

В эффектном платье от Valentino на красную дорожку вышла британская актриса Кэри Маллиган. Оно расшито тысячами золотистых пайеток и состоит из двух частей — топа, открывающего живот и плечи звезды, и обширной юбки с длинным шлейфом.

Кэри Маллиган ФОТО: POOL/REUTERS

Актер из фильма «Ма Рейни: Мать блюза» Колман Доминго посетил церемонию в костюме-тройке цвета фуксии Versace с блестящей вышивкой. Пользователи соцсетей уже сравнили его с фламинго.

Колман Доминго ФОТО: Chris Pizzello / POOL/EPA

Не обошелся без золота и режиссерский дуэт Мартина Десмонда Роу и Трэвона Фри, которые сняли фильм «Два далеких незнакомца». Оба явились в похожих пиджаках с блестящими лацканами и бабочками и одинаковыми брошами.



