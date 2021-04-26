«Так приятно вспомнить!» Садальский высмеял жалобы Прокловой на изнасилование

Актриса и телеведущая Елена Проклова на днях сделала шокирующее признание: она не раз становилась жертвой сексуальных домогательств. Впервые это произошло, когда звезде было лишь 12 лет. Во второй раз — 15.

Многие россияне прониклись историей Прокловой, они жалели актрису и сокрушались, что никто из близких не помог ей справиться с тяжелыми психологическими травмами. А вот некоторые звездные коллеги телеведущей, напротив, упрекали ее за бессмысленное «нытье».

Среди них оказался шоумен Станислав Садальский. Коллега Елены Прокловой выложил большой пост в Instagram, где порассуждал на тему преступлений, о которых говорят спустя несколько десятков лет. Артист опубликовал анекдот, который, по его мнению, отражает истинный смысл слов пострадавшей.

«На Красной площади сидит бабка и орет: помогите, насилуют!. Подходит полиция: бабка, что орешь? Кто тебя насилует?. А бабка отвечает: так 40 лет назад изнасиловали. А сейчас что орешь? Так приятно вспомнить» — написал Садальский.

А также добавил, что примерно так пишутся сценарии многих телешоу. В том числе, программы ведущей Леры Кудрявцевой, в эфире которой Проклова и сделала громкое заявление.

Instagram @stassadal

Позицию Станислава Садальского поддержала и вдова выдающегося актера и режиссера Олега Табакова. Актриса Марина Зудина призналась, что ей стыдно за «пожилую» Проклову.



