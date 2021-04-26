Моргенштерн и его возлюбленная снялись обнаженными в фотосессии

Я всегда забираю все самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте. А хотя нет, завидуйте,

— похвастался рэпер в Instagram.

Практически такой же комментарий в своем блоге оставила и Дилара.

Пользователи сети к снимкам пары отнеслись по-разному: одни назвали фотографии красивыми, а других они, напротив, не впечатлили.

С Диларой Моргенштерн встречается уже больше трех лет, правда, пара на время расходилась. В 2019 году, став известным, рэпер предложил возлюбленной свободные отношения, но ее это не устроило, и они расстались.

В ноябре прошлого года они возобновили свой роман. В прошлом месяце в качестве подарка возлюбленной музыкант преподнес ей на 21-летие новую машину марки Range Rover и чемодан с пятью миллионами рублей (более 55 тысяч евро).



