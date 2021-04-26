В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии «Оскар-2021»

Торжественное мероприятие было перенесено с февраля в связи с пандемией коронавируса.

Большая часть церемонии в этом году прошла в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station, а постановщиком шоу стал известный голливудский режиссер Стивен Содерберг (“11 друзей Оушена”, “Заражение”).

Фильм “Земля кочевников” стал главной картиной года. Еще месяц назад драму Хлои Чжао назвали одним из главных претендентов на награду.

В фильме идет речь о людях, лишившихся работы и переезжающих в США из одного места в другое в поисках хорошей жизни.

Сыгравшая в этой картине актриса Фрэнсис МакДорманд за свою роль стала обладательницей уже третьей золотой статуэтки. Напомним, что несколько лет назад она получила вторую награду за работу в картине “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”.

Хлоя Чжао стала обладательницей премии за лучшую режиссуру и стала второй женщиной-постановщиком за всю историю “Оскара”, удостоенной этой награды.

Хлоя Чжао ФОТО: Chris Pizzello / POOL/EPA

Обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль стал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме “Отец”.

Награду в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” получил Дэниэл Калуя за работу в киноленте “Иуда и Черный мессия”. А Юн Ё Чжон («Минари») завоевала статуэтку за “Лучшую женскую роль второго плана”)

Лучшим иностранным фильмом стала совместная картина Дании, Швеции и Нидерландов “Еще по одной” режиссера Томаса Винтерберга.

Лучшим анимационным фильмом стара работа “Душа”. Этот же проект получил премию в номинации “Лучший композитор”.

Лучшей короткометражкой признали “Два далеких незнакомца”, а фильм Кристофера Нолана “Довод” получил награду в номинации “Лучшие визуальные эффекты”.

Список всех победителей “Оскара-2021”:

Лучший фильм — «Земля кочевников»

— «Земля кочевников» Лучший режиссёр — Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

— Хлоя Чжао («Земля кочевников») Лучший актёр — Энтони Хопкинс («Отец»)

— Энтони Хопкинс («Отец») Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)

— Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников») Лучший актёр второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный Мессия»)

— Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный Мессия») Лучшая актриса второго плана — Юн Ё Чжон («Минари»)

— Юн Ё Чжон («Минари») Лучший иностранный художественный фильм — «Ещё по одной» (Дания)

— «Ещё по одной» (Дания) Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды»

— «Девушка, подающая надежды» Лучший адаптированный сценарий — «Отец»

— «Отец» Лучший анимационный фильм — «Душа»

— «Душа» Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог»

— «Мой учитель-осьминог» Лучший короткометражный фильм — «Два далёких незнакомца»

— «Два далёких незнакомца» Лучший короткометражный анимационный фильм — «Если что-то случится, я люблю вас»

— «Если что-то случится, я люблю вас» Лучший короткометражный документальный фильм — «Колетт»

— «Колетт» Лучший грим и причёски — «Ма Рейни: Мать блюза»

— «Ма Рейни: Мать блюза» Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»

— «Ма Рейни: Мать блюза» Лучший звук — «Звук металла»

— «Звук металла» Лучший художник-постановщик — «Манк»

— «Манк» Лучший оператор — «Манк»

— «Манк» Лучший монтаж — «Звук металла»

— «Звук металла» Лучший композитор — «Душа»

— «Душа» Лучшая песня — Fight for You («Иуда и чёрный Мессия»)

— Fight for You («Иуда и чёрный Мессия») Лучшие визуальные эффекты — «Довод»



