В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии «Оскар-2021»
В Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля состоялась 93-я церемония вручения премии “Оскар”, пишет Topnews.
В Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля состоялась 93-я церемония вручения премии “Оскар”, пишет Topnews.
Торжественное мероприятие было перенесено с февраля в связи с пандемией коронавируса.
Большая часть церемонии в этом году прошла в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station, а постановщиком шоу стал известный голливудский режиссер Стивен Содерберг (“11 друзей Оушена”, “Заражение”).
Фильм “Земля кочевников” стал главной картиной года. Еще месяц назад драму Хлои Чжао назвали одним из главных претендентов на награду.
В фильме идет речь о людях, лишившихся работы и переезжающих в США из одного места в другое в поисках хорошей жизни.
Сыгравшая в этой картине актриса Фрэнсис МакДорманд за свою роль стала обладательницей уже третьей золотой статуэтки. Напомним, что несколько лет назад она получила вторую награду за работу в картине “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”.
Хлоя Чжао стала обладательницей премии за лучшую режиссуру и стала второй женщиной-постановщиком за всю историю “Оскара”, удостоенной этой награды.
Обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль стал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме “Отец”.
Награду в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” получил Дэниэл Калуя за работу в киноленте “Иуда и Черный мессия”. А Юн Ё Чжон («Минари») завоевала статуэтку за “Лучшую женскую роль второго плана”)
Лучшим иностранным фильмом стала совместная картина Дании, Швеции и Нидерландов “Еще по одной” режиссера Томаса Винтерберга.
Лучшим анимационным фильмом стара работа “Душа”. Этот же проект получил премию в номинации “Лучший композитор”.
Лучшей короткометражкой признали “Два далеких незнакомца”, а фильм Кристофера Нолана “Довод” получил награду в номинации “Лучшие визуальные эффекты”.
Список всех победителей “Оскара-2021”: