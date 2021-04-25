Трагичная история англичанки, переехавшей в Эстонию: она бросила в Таллинне ребенка и вернулась на родину

Англичанка Ребекка рассказала свою историю много лет назад в короткометражном документальном фильме. Видео, составленное из трех интервью, было опубликовано в 2019 году на Youtube-канале Topic. Все три героини фильма - матери, решившие бросить своих детей. Женщины говорят о том, почему они не живут со своими детьми и почему они приняли такое трудное решение.

Одна из трех матерей - Ребекка из Англии, история которой тесно связана с Эстонией.

Ребекка начинает свой рассказ так: «Если бы я была мужчиной, я бы не сидела здесь, потому что это нормально для отцов - бросать своих детей. Но я не встречала других женщин, которые бы так поступили».

Ребекка с самого начала признается, что никогда не думала напрямую о замужестве и рождении детей: «Я не исключала такой возможности, но сильного желания стать матерью у меня не было».

Ребекка встретила эстонца, у них завязались отношения, и, по словам Ребекки, ее любимый человек переехал из Эстонии в Лондон. Они вместе снимали квартирку, и 23-летняя Ребекка вскоре забеременела. «Тогда это просто стало центром нашей Вселенной, это было очень волнующее время», - вспоминает Ребекка.

Однако будущие родители стали переживать, что Лондон - не лучшее место для воспитания ребенка, и они решили переехать в Эстонию. «Я чувствовала, что мы приживемся в Эстонии, откуда родом отец моего ребенка», - рассказывает Ребекка. Но уже в Эстонии англичанка стала сомневаться, что совершила правильный шаг, оставив в Англию свою семью и друзей. А когда родился ребенок, она не могла свыкнуться с мыслью, что этот крохотный кричащий комочек - ее сын.

«Мы жили недалеко от аэропорта, и я видела каждый день самолеты, улетающие в Лондон, я выучила расписание. Мне было очень тяжело, но я не могла уйти. Это было похоже на дурной сон, который длится вечно», - откровенничает Ребекка. Бессонные ночи, грудное вскармливание, уход за ребенком - как она могла убежать от этой жизни? Ребекка сейчас уверена, что это было возможно, но она не решалась на побег, тем более у младенца не было паспорта. И Ребекка оставалась грустной и несчастной матерью.

Тоска не покидала молодую женщину, и спустя два года после рождения сынишки она приняла решение уехать, сначала вместе с мужем и сыном и буквально на пару месяцев. Брат Ребекки собирался жениться, и это стало прекрасным поводом для возвращения Ребекки в семью. «Я знала, что у меня нет сил вернуться в Англию только с сыном, заботиться о нем и растить одного», - говорит Ребекка. Молодая женщина к тому времени полностью утратила веру в себя.

Сначала Ребекка с мужем договорились приехать в Лондон на пару месяцев, но уже тогда она понимала, что в Эстонию не вернется. По дороге в аэропорт Ребекка осознала, что наконец-то может дышать.

Ребекка говорит в конце интервью, что видится с сыном несколько раз в год, и уверяет, что у них теплые и трогательные отношения, полные любви.