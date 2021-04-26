Солист «Непары» Александр Шоуа о подставах, расставании с женой и хамстве на «Точь-в-точь»

Наверно, от последнего. Это была страшная авантюра. У меня были накладные зубы, с которыми я ходил пять часов: взяли зубную карту, изготовили, приклеили. Постоянно хотелось их снять, но педагоги и режиссеры молили, мол, Саша, ты должен привыкнуть. Вы даже не представляете, как это трудно! А они еще так прилипают, что боишься, как бы потом со своими родными не оторвать. Кроме того я двигался так, как не двигался никогда в жизни. И при этом, когда вышел на сцену, был самим собой, пел так, как я это делаю. И кайфовал, что, наконец, последняя программа! Песня невозможная — «Богемская рапсодия», образ — Фредди Меркьюри.

Другие ваши герои, которые, может, не очень получились, не приходили в кошмарных снах?

Большинство своих выступлений я не смог посмотреть больше одного раза. Два или три — только Кузьмина, признаюсь честно. Как-то там все сошлось. А может, просто Кузьмин тембрально похож на меня, и я настолько черствый и закоренелый, что не могу меняться. Только когда есть вот такие вот точки соприкосновения, перекрестки, которые мы переходим вместе. А кошмары мне снятся почти каждую ночь, но только по многим другим обстоятельствам. Если я начну рассказывать их причину, то мы забудем про проект «Точь-в-точь».

Мы потом к нему вернемся. А вы расскажите про сны.

Да ладно. Мы сами выбираем тех, кто взрывает нам мозг! Сами!

Это вы сейчас про любимую супругу, как я понимаю?

Да, есть такой момент: когда жизнь перестает радовать, краски начинают угасать, высыхать, трескаться, и тут: бам! Получите! Это я с юмором, разумеется.

Вы имеете в виду, что вы с Натальей ругаетесь и скандалите?

Я вообще не скандальный человек, хотя брешут всякое. Не вредный. Просто требовательный — прежде всего к себе, а потом уже к окружающим. Это нормально, если человеку не все равно, что происходит вокруг. Прошу сделать даже не так, чтобы лично мне нравилось, а чтобы это в принципе было достойно, доступно, понятно. Например, некоторые поступки жены мне совершенно непонятны. Но, когда живешь долго, есть возможность изучать того, кто постоянно находится рядом. Правда, бывает, что это как песня, текст которой не получается запомнить, потому что все время какие-то новые слова. Вообще же на карантине я отправил семью к бабушке в Белгород, к маме моей супруги. Чувствовал, что в закрытом пространстве могут начаться необоснованные претензии, взятые из воздуха. Опыт такой был, поэтому решил не рисковать. Но супруга, кстати, мне очень помогла с «Точь-в-точь»: каждый вечер мы проговаривали будущий образ, обсуждали.

Может, она вас и на участие сподвигла?