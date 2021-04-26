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Солист «Непары» Александр Шоуа о подставах, расставании с женой и хамстве на «Точь-в-точь»

Александр Шоуа ФОТО: Instagram

Накануне финала проекта Шоуа признался, чья критика и лесть его бесили, как помогал Максим Галкин, и почему он никогда не простит экс-партнершу по группе «Непара», пишет «Стархит».

Недавно артист начал жизнь с чистого листа — обновил группу «Непара», взяв вместо старой солистки двух молодых, переехал в новую квартиру в Москве. Последние несколько месяцев Шоуа посвятил участию в шоу перевоплощений «Точь-в-точь», где каждый выпуск чувствовал себя буквально другим человеком. Кстати, сегодня определится победитель пятого сезона проекта Первого канала.

Что ж, вот вы и на пороге финала. Много ли нервных клеток повержено благодаря программе?

Помимо 10 съемок было, как минимум, 10 репетиций и прогонов с костюмами, гримом. Всего около 30 мероприятий. Каждый раз ты чувствуешь на себе не свою одежду, не свои кроссовки, понимаешь, что это не твое лицо, чужие какие-то волосы... И вроде все получается, а потом выходишь на сцену и… опять становишься собой. Это не может не убивать. Это нацелено на то, чтобы убивать! Не только нервные клетки, но и все мыслимые и немыслимые. Что самое сложное? Один раз пластика, другой — вокал, третий — и то, и другое. В четвертый обнаруживается, что шея у тебя как-то неправильно повернулась. Ярмольнику вот не понравилось. А Николай Фоменко, всеми нами любимый и уважаемый, критикуя один из номеров, забыл, что в куплете песни «Когда меня ты позовешь» только речитатив. Забавно звучало, когда он, похвалив припев, отметил, что до него, мол, по нотам не сошлось, не попал.

[Певец признается, что больше всего доволен перевоплощением во Владимира Кузьмина]

Ко всему прочему, в жюри сидят непрофессиональные вокалисты, без консерваторского образования и академического вокала…

Они, тем не менее, все люди искусства. Со своим абсолютно субъективным представлением о том, как должна исполняться музыка. А пластика как раз их конек. Там ведь в основном актеры, которые готовы перевоплощаться каждую секунду. Что касается Максима Галкина, то это человек с энциклопедическим пониманием всего происходящего на сцене. Да, его мнение тоже субъективное, но оно гораздо объективнее мнения остальных, кто приходит на «Точь-в-точь» в качестве гостя или на постоянной основе. Макс каким-то образом заставлял меня ориентироваться только на собственные ощущения. На жюри мне было не то что все равно, но я не сильно волновался, что скажет мне, к примеру, Макс Аверин. Хотя его слова тоже больно кусались.

Бывало, что какие-то комментарии выводили из себя, подбешивали?

Да каждую секунду! К примеру, слышишь высказывание и понимаешь — абсолютная лесть. Это тоже бесит. Так как сам ты в данный момент не доволен, осознаешь ошибку… Я обычно одним глазом смотрю на Макса и понимаю: он ее тоже видел. Галкин ходит примерно по тем же широтам, что и все остальные нормальные музыканты, артисты, актеры.

Вы от какого из перевоплощений получили максимальное удовольствие?

Наверно, от последнего. Это была страшная авантюра. У меня были накладные зубы, с которыми я ходил пять часов: взяли зубную карту, изготовили, приклеили. Постоянно хотелось их снять, но педагоги и режиссеры молили, мол, Саша, ты должен привыкнуть. Вы даже не представляете, как это трудно! А они еще так прилипают, что боишься, как бы потом со своими родными не оторвать. Кроме того я двигался так, как не двигался никогда в жизни. И при этом, когда вышел на сцену, был самим собой, пел так, как я это делаю. И кайфовал, что, наконец, последняя программа! Песня невозможная — «Богемская рапсодия», образ — Фредди Меркьюри.

Другие ваши герои, которые, может, не очень получились, не приходили в кошмарных снах?

Большинство своих выступлений я не смог посмотреть больше одного раза. Два или три — только Кузьмина, признаюсь честно. Как-то там все сошлось. А может, просто Кузьмин тембрально похож на меня, и я настолько черствый и закоренелый, что не могу меняться. Только когда есть вот такие вот точки соприкосновения, перекрестки, которые мы переходим вместе. А кошмары мне снятся почти каждую ночь, но только по многим другим обстоятельствам. Если я начну рассказывать их причину, то мы забудем про проект «Точь-в-точь».

Мы потом к нему вернемся. А вы расскажите про сны.

Да ладно. Мы сами выбираем тех, кто взрывает нам мозг! Сами!

Это вы сейчас про любимую супругу, как я понимаю?

Да, есть такой момент: когда жизнь перестает радовать, краски начинают угасать, высыхать, трескаться, и тут: бам! Получите! Это я с юмором, разумеется.

Вы имеете в виду, что вы с Натальей ругаетесь и скандалите?

Я вообще не скандальный человек, хотя брешут всякое. Не вредный. Просто требовательный — прежде всего к себе, а потом уже к окружающим. Это нормально, если человеку не все равно, что происходит вокруг. Прошу сделать даже не так, чтобы лично мне нравилось, а чтобы это в принципе было достойно, доступно, понятно. Например, некоторые поступки жены мне совершенно непонятны. Но, когда живешь долго, есть возможность изучать того, кто постоянно находится рядом. Правда, бывает, что это как песня, текст которой не получается запомнить, потому что все время какие-то новые слова. Вообще же на карантине я отправил семью к бабушке в Белгород, к маме моей супруги. Чувствовал, что в закрытом пространстве могут начаться необоснованные претензии, взятые из воздуха. Опыт такой был, поэтому решил не рисковать. Но супруга, кстати, мне очень помогла с «Точь-в-точь»: каждый вечер мы проговаривали будущий образ, обсуждали.

Может, она вас и на участие сподвигла?

Не совсем, на «Точь-в-точь» я попал благодаря младшей дочери. Таисия увидела шоу и говорит: «Папка, вот бы тебе тоже попробовать что-то подобное, как бы интересно было посмотреть!» Очень хотела увидеть меня в образе Майкла Джексона. Мы часто с ней смотрим разные клипы, слушаем пластинки — у меня есть коллекция винила и CD. Она открывает диск и интересуется: «А этот человек жив, пап?» Я отвечаю, что нет. Следующий вопрос: а когда он умер, в каком возрасте? И вот так попался Майкл — теперь ее любимый исполнитель. Мечтала, что перевоплощусь в него на программе. Но, как любой определенного строя человек, я не могу выйти за какие-то грани. Двухметровый амбал никогда не сможет ездить на лошади лучше, чем тот, чей рост 150 см. Есть антропометрика, которая позволяет или не позволяет делать какие-то вещи.

Слышала, что за кулисами прошлых сезонов звезды-участники ссорились и жестко конкурировали. Даже гримерки некоторым подальше друг от друга разводили. Как у вас было?

В основном жили дружно. Но нюансы есть, которые неподготовленного человека могут удивить. К примеру, представьте себе, известный всей стране артист попадает на данное шоу. И вдруг появляется какой-то персонаж, которого этот артист не знает, — не потому, что не хочет знать, а просто никогда его раньше не видел. Но, оказывается, это тоже певец. Только мнение о самом себе у него гораздо выше, чем у того, кого знает вся страна. И, естественно, он позволяет себе не здороваться, как-то косо смотреть, что-то резкое говорить. Мол, я тоже на проекте, я тоже в костюме, будьте добры меня уважать. Но чтобы уважали, нужно быть, прежде всего, человеком. А находясь в одной когорте с большими артистами, нужно доказывать свое право там находиться каждую секунду. Так что я прекрасно понимаю тех, кто сталкивался с интригами в прошлом сезоне.

У вас вообще случались конфликты с коллегами по цеху? Не беру сейчас самый обсуждаемый — с Викторией Талышинской, бывшей партнершей по группе...

Разве это самый обсуждаемый? Если вы вникнете в суть той проблемы, то поймете, что это не проблема. А довольно очевидная история, решение которой давно плавало на поверхности. Просто я все время это от себя отталкивал, ну, и сил у меня физических не было принять ситуацию. Но когда они появились, сразу лишнее отпало. И вокруг возникли люди, которые в меня верят, в которых верю я. Кто мне мешал сделать раньше то, что сделал? Никто.

А сейчас вы какой руководитель? Теперь у вас сразу две девушки в группе. Чувствуете себя султаном?

Нет, что вы. Не для этого ведь сделано. Когда мы собрались возрождать группу, то устроили кастинг, отсмотрели сотни людей. Но не могли найти подходящую одну вокалистку. Просто потому, что этот образ и голос, который звучал раньше на пластинках... На концертах он не звучал никогда, пусть никто не пытается себе врать. В общем, он был настолько иконическим, а сочетание голосов настолько точным, господом Богом подобранным, что отыскать похожее не представлялось возможным. И потом нас посетила умная мысль – а зачем нам держаться за историю с дуэтом, мы же можем сделать бесконечное количество солисток. Главное, чтобы человек был в состоянии исполнять эти песни, у Вики, надо отдать должное, необычный тембр голоса. В итоге нам хватило двух девочек, чтобы сделать то, что на студии пела моя бывшая партнерша.

Мне комфортно. Да и всем хорошо. Потому что артистки, которые пришли, искренне заинтересованы в работе, горят делом, для них ничего важнее сцены в жизни нет. Если спорят, то доказывают либо свою правоту, либо аргументируют мнение фактами. Любые нюансы мы коллективно решаем на репетициях. А злиться друг на друга или кидать бутылками с водой — мы взрослые люди. Главное — девочки талантливые и могут работать. А это даже важнее, чем просто хотеть.

А контракты у вас есть какие-то? Вот рожать запрещают во многих девочковых группах…

Ой, нет, конечно. Но вы, кажется, моего директора натолкнули на мысль – сейчас как перепишет договора. Никаких штрафов за опоздания на репетиции тоже нет, все построено на уважении друг к другу. Раньше же эти самые опоздания были каждый день, мне есть, с чем сравнивать.

Не ностальгируете по былым временам хоть иногда?

Круче, чем сейчас, не было никогда. Есть высоты, которые мы достигли в содружестве с бывшей солисткой и продюсером. Я смотрю на эти пики с не менее красивой горы. Смотреть приятно, но иногда воспоминания рвут тебя, твою суть. Начинаешь метаться — хочется петь так же, как тогда, в молодости. Но человек вынужден и обязан меняться, жизнь заставляет двигаться вперед, оставляя за собой шлейф. Пусть он постепенно и угасает.

На мероприятиях вы ведь пересекаетесь с Викторией. Здороваетесь?

Был один первый и последний раз. Мы приехали в «Крокус» на какое-то выступление и организаторы говорят: «Ой, а ваша бывшая партнерша здесь, и мы ее решили поселить рядом с вами в гримерной». На это я ответил, что не зайду туда, пока мне не предоставят другую комнату. Не понимаю, зачем им это нужно было. Специально, чтобы посмотреть на реакцию? Что они ожидали увидеть?! К слову, проходя мимо гримерной своей бывшей партнерши, я услышал все то же самое, что творилось в гримерных группы «Непара», когда она еще там была. Какие-то люди, тусовка, никакой собранности. Все как обычно. Но при этом я искренне желаю ей успеха, если б я мыслил иначе, то сейчас просто не отвечал бы на этот вопрос.

Как думаете, сможете когда-нибудь забыть все обиды и сесть за один стол?

Никогда в жизни этого не будет. Просто я дал себе слово. Вы ведь никогда не вернете в свой круг человека, который, скажем так, вместо благодарности за все, свободным образом называет вас в СМИ, считает себя какой-то жертвой. Хотя жертвой ее безалаберности и безответственности был весь коллектив. Я многих призывал к порядку. И когда его добиться не получалось, люди к нему элементарно не приучены, то уходили сами. Я никого не увольнял и не рассчитывал никогда в жизни.

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