Эстонская светская львица рассказала, как ее хотели побить в туалете

По словам женщины, причина была в том, что другие думали, будто Нау забрала у них важный проект, хотя организаторы выбрали именно Нау для работы моделью.

По словам женщины, причина была в том, что другие думали, будто Нау забрала у них важный проект, хотя организаторы выбрали именно Нау для работы моделью.

«Тогда они решили, что было бы хорошо затащить меня в туалет и убить, чтобы избавиться от конкурентки. Ха-ха, попробуйте еще раз. Я вернусь через окно, а также через любую дырочку в стене», - пишет Мэрилин.

Мэрилин добавила, что в Эстонии зависть и конкуренция в модельном бизнесе есть, несмотря на малые размеры страны и мизерные гонорары.