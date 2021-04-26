Скандал в шоу «Холостяк»: из-за откровенных фото в Сети участницу заподозрили в занятии эскортом
Сама Кристина Романова заявила, что во всем виноват ее бывший бойфренд, пишет Topnews.
Сама Кристина Романова заявила, что во всем виноват ее бывший бойфренд, пишет Topnews.
В кадре девушка занимается любовными утехами с другой девушкой, трогает ее за грудь и бедра, всячески демонстрируя на камеру собственную сексуальную раскрепощенность.
Позднее сама Кристина заявила, что виновником появления в Интернете скандальных снимков стал ее бывший бойфренд. Она рассказала, что мужчина был трижды судим, а сейчас просто мстит ей из-за расставания, сливая в Сеть личные фото.
Девушка заявила, что страдает от своего бывшего молодого человека уже в течение четырех лет, и по этому делу даже был суд в Италии.
«Он – абьюзер. Я испытала моральное и физическое насилие во всей красе», – жалуется девушка.
Участница шоу отметила, что мужчина пытался подсадить ее на наркотики, избивал и шантажировал, а после некоего судебного решения бывший бойфренд обещал «портить» ей «жизнь до конца дней».
После того как в Сети появились скандальные снимки, на Кристину обрушилась волна негодования. Многие обвинили ее в аморальном поведении, а также указали на ее любовь к публикации откровенных снимков в Instagram. О реакции главного героя шоу Тимати, за чье сердце в нынешнем сезоне борются девушки, пока не сообщается.