Скандал в шоу «Холостяк»: из-за откровенных фото в Сети участницу заподозрили в занятии эскортом

Вокруг шоу «Холостяк» разгорелся новый скандал. На этот раз в эпицентре общественного резонанса оказалась участница проекта Кристина Романова, компрометирующие фотографии которой стали появляться в Сети.

В кадре девушка занимается любовными утехами с другой девушкой, трогает ее за грудь и бедра, всячески демонстрируя на камеру собственную сексуальную раскрепощенность.

Позднее сама Кристина заявила, что виновником появления в Интернете скандальных снимков стал ее бывший бойфренд. Она рассказала, что мужчина был трижды судим, а сейчас просто мстит ей из-за расставания, сливая в Сеть личные фото.

Девушка заявила, что страдает от своего бывшего молодого человека уже в течение четырех лет, и по этому делу даже был суд в Италии.

ФОТО: Соцсети

«Он – абьюзер. Я испытала моральное и физическое насилие во всей красе», – жалуется девушка. 2

Участница шоу отметила, что мужчина пытался подсадить ее на наркотики, избивал и шантажировал, а после некоего судебного решения бывший бойфренд обещал «портить» ей «жизнь до конца дней».