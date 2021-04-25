Мозг любителей кофе работает более активно

Как отмечает MEDdaily со ссылкой на РИА “Новости”, ученые Университета Миньо совместно с колегами из Орхусского университета с помощью МРТ сравнили мозговую активность двух групп людей – ежедневно пьющих кофе и полностью исключивших его из рациона.

Выяснилось, что уже после одной чашки напитка у любителей кофе усиливается связь между таламусом и мозжечком. Что еще важнее – повышается динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями: мозжечком, полосатым телом, таламусом, лингвальной и нижней затылочной извилинами Mixnews.lv.