Мозг любителей кофе работает более активно
У кофеманов диагностированы повышенное внимание и сосредоточенность. Правда, эти особенности носят кратковременный характер.
У кофеманов диагностированы повышенное внимание и сосредоточенность. Правда, эти особенности носят кратковременный характер.
Как отмечает MEDdaily со ссылкой на РИА “Новости”, ученые Университета Миньо совместно с колегами из Орхусского университета с помощью МРТ сравнили мозговую активность двух групп людей – ежедневно пьющих кофе и полностью исключивших его из рациона.
Выяснилось, что уже после одной чашки напитка у любителей кофе усиливается связь между таламусом и мозжечком. Что еще важнее – повышается динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями: мозжечком, полосатым телом, таламусом, лингвальной и нижней затылочной извилинами Mixnews.lv.
Эта активность усиливает внимание, сосредоточенность, способствует обучению и запоминанию, улучшает моторику и память, повышает физическую выносливость. Правда, повышается и уровень тревожности. Однако, согласно наблюдениям специалистов, вызванные кофеином изменения в головном мозге носят кратковременный характер.