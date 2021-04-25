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Мозг любителей кофе работает более активно

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

У кофеманов диагностированы повышенное внимание и сосредоточенность. Правда, эти особенности носят кратковременный характер.

Как отмечает MEDdaily со ссылкой на РИА “Новости”, ученые Университета Миньо совместно с колегами из Орхусского университета с помощью МРТ сравнили мозговую активность двух групп людей – ежедневно пьющих кофе и полностью исключивших его из рациона.

Выяснилось, что уже после одной чашки напитка у любителей кофе усиливается связь между таламусом и мозжечком. Что еще важнее –  повышается динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями: мозжечком, полосатым телом, таламусом, лингвальной и нижней затылочной извилинами Mixnews.lv.

Эта активность усиливает внимание, сосредоточенность, способствует обучению и запоминанию, улучшает моторику и память, повышает физическую выносливость. Правда, повышается и уровень тревожности. Однако, согласно наблюдениям специалистов, вызванные кофеином изменения в головном мозге носят кратковременный характер.

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