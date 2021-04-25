«Они распыляют осадки только там, где живут люди, это же очевидно!»: в Facebook призывают выйти к Тоомпеа на митинг против крыш

«В этот день мы призываем всех выйти с нами к зданию правительства и выразить свой протест! Мы выйдем мирно, но твёрдо, и у правительства не останется иного выхода, кроме как считаться с нами!

Задумайтесь, сколько зданий стоит в нашем городе, а сколько в других, по всему миру? На каждом здании есть крыша, это не считая потолков между этажами. А есть ещё отдельно стоящие крыши без зданий, так называемые "навесы".

Вы когда-нибудь пробовали согласовать проект здания без крыши? Они никогда не позволят вам, им это не выгодно. Везде должны быть крыши, но зачем? Они говорят, что это для нашей безопасности, что крыши защитят нас. От чего, от "дождя" или "снега"? Спорим, вы никогда не видели, как образуются так называемые "осадки"? Они говорят нам, что они выпадают из облаков, очень удобная версия, никто не полезет туда проверять. "Осадки" распыляются специально, чтобы посеять панику среди населения, чтоб заставить нас строить крыши.

Вы никогда не думали, почему осадков нет в пустынях, где никто не живёт? ОЧНИТЕСЬ, ИМ ЭТО ПРОСТО НЕ ВЫГОДНО! ОНИ РАСПЫЛЯЮТ ОСАДКИ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЛЮДИ, ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО

Они будут говорить вам, что они защищают нас от птиц, но этим только выдадут себя. Они хотят оторвать нас от природы, от наших с вами корней.

Крыши навязывают нам правительства, лоббируя интересы строительных корпораций, мы все давно их рабы. Крыша - это почти половина здания, они просто разорятся, если мы перестанем их строить! ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ЭТО ОСТАНОВИТЬ

ПРОДОЛЖАЯ СТРОИТЬ КРЫШИ ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТИХ ЖАДНЫХ СВИНЕЙ!

ВРЕМЯ РАСКРЫТЬ ГЛАЗА И НАЧАТЬ ОСОЗНАННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ!»