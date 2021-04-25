Разделу не подлежит. Тимати рассказал, что оставил Анастасии Решетовой после расставания

Ранее участницы то и дело спрашивали у Тимати про бывшую, потому что сомневались в искренности его намерений. Но, даже получив устроивший их ответ, все равно не забыли про Решетову, пишет Starhit.ru.

Так, во время долгожданного свидания с Любовью Лишневской, которая ранее встречалась с братом Тимати, произошел забавный эпизод. Тату-мастер покаталась по городу на спорткаре, затем пришла на свидание на 123 этаж небоскреба, где стала расспрашивать о личных пристрастиях Тимура, неожиданно задав вопрос про котов. «У тебя с кем они?» — поинтересовалась участница.

«У меня коты с Настей. Они остались с ней, я псих что ли, делить котов. Да и сын играет. Они вообще к нему супер, чувствуют, что нет опасности. Он мог прихватить раньше, сейчас нет», — объяснил Юнусов.

К слову, при расставании с Решетовой Тимати оставил не только бенгальских котов, но и жилплощадь в центре Москвы, где живут Анастасия с маленьким Ратмиром. Заботливый папа часто приезжает в гости и всячески поддерживает общение с матерью своего ребенка.