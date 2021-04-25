«Я должна была трогать его член»: Елена Проклова обвинила известного актера в домогательствах

67-летняя Елена Проклова призналась, что всю жизнь она боялась секса. Оказалось, что причина тому — детская травма. Будучи ребенком, она несколько раз оказывалась жертвой сексуальных домогательств. Впервые со звездой это произошло в 12 лет. Во время съемок в одной из картин, она жила в гостинице, где после репетиций ее подстерегал второй режиссер фильма. Взрослый мужчина приставал к девочке прямо в коридоре. «Он прижимал к стене, забирался ко мне под кофту. А у меня только начинала расти грудь, он меня щипал, мне было больно. Пытался залезть ко мне в нижнее белье. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, что мне неприятно», — вспоминает артистка, пишет Starhit.ru.

К сожалению, на этом тяжелые события в жизни Прокловой не закончились. Через три года она невольно привлекла внимание одного популярного артиста, который буквально ее преследовал. «Когда было 15 лет, ко мне воспылал чувствами известный актер. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу… Это все страшно», — откровенно говорит Проклова.

В течение двух лет мужчина практически каждый день заставлял молодую артистку встречаться с ним. «Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. Это не соответствовало тому, что я мечтала увидеть в жизни. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял. На мои слезы и мольбы — только смотрел на меня, и мне кажется, он получал удовольствие от этого», — плача, делится звезда кино.

При этом актер был женат, однако он приходил к родителям Прокловой, чтобы просить ее руки. А когда Елена достигла совершеннолетия и приняла ухаживания другого молодого человека, то растлитель бил ее и требовал подчинения. Имя актера она называть не стала, однако ранее Проклова признавалась, что в том самом возрасте у нее был роман с Олегом Табаковым, который собирался на ней жениться и разговаривал об этом с ее родственниками.