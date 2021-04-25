Видео: рассвирепевшие таллиннские водители стали драться прямо на дороге
Многим ненавистный круг возле ТТУ заставил подраться двух водителей. Это видело стало очень популярным в сообществе EZ-Dunõ.
Многим ненавистный круг возле ТТУ заставил подраться двух водителей. Это видело стало очень популярным в сообществе EZ-Dunõ.
На записи видно, как Honda и Mitsubishi остановились на обочине, их водители вышли из машин и прямо не проезжей части начали драться. Комментаторы сошлись во мнении, что свидетелям надо было вызвать полицию, ведь такое поведение на дороге опасно и для окружающих.
Чем было вызвано недовольство из видео неясно, но можно предположить, что просто один водитель не уступил дорогу другому.