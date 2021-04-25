Хозяин места проведения голой съемки в Дубае рассказал о своей жизни в тюрьме

Мужчину заключили под стражу на 19 дней. «При наличии подозрений на правонарушение тебя сначала сажают в тюрьму, а потом очень медленно разбираются», — объяснил он, пишет Lenta.ru.

По словам Концова, в течение первых двух дней заключения он голодал, и только на третий день ему удалось получить воду. «У меня появилась связь, друг передал мне деньги, и я смог купить воду», — пояснил мужчина. Через неделю пребывания в тюрьме россиянин договорился, чтобы ему выдали мыло.

Предприниматель рассказал, что в камере ему приходилось спать на полу. «Там нужно драться, чтобы получить матрас», — сказал он и отметил, что в помещении 24 часа в сутки горел люминесцентный свет, который невозможно было выключить.

В начале апреля появилась информация о том, что финансист и галерист Виталий Гречин организовал фотосессию, во время которой моделей снимали голыми на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Вскоре снимки были опубликованы в соцсетях и возмутили общественность, и в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Белоруссии.