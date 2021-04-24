Агата Муцениеце: «Горбатого что исправит? Правильно – Мирослава!»

Агата подчеркнула, что с Павлом они больше не сойдутся.

«Горбатого что исправит? Правильно – Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама», – цитирует Муцениеце портал.

Актриса заметила, что она не собирается судить Карпович, но здороваться с ней не будет.

Недавно 35-летняя Мирослава Карпович дала большое интервью, в котором рассказала о своих новых отношениях, но имя возлюбленного не стала называть. Звезда «Папиных дочек» не комментирует колкие и громкие высказывания Агаты в свой адрес. Хейт ее тоже мало беспокоит.

Напомним, что однажды Муцениеце назвала Мирославу «особью женского пола». СМИ регулярно пишут о романе Карпович с Прилучным, хотя официально пара эту новость не подтверждала. Вперые публика об этих отношениях заговорила год назад - тогда Павел разводился с Агатой Муцениеце после девяти лет брака.



