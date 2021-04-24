Янис Тимма остался без работы в России

В конце 2020 года СМИ сообщили, что у Яниса Тиммы стали возникать проблемы в составе подмосковной команды «Химки». Все началось с того, что болельщики стали упрекать Тимму в потере интереса к игре. Причиной этого якобы явились отношения с Анной Седоковой. Певица в прошлом году даже высказывалась в соцсетях по этому поводу.

Издание «7 дней» указывает, что с мнением болельщиков согласился и главный тренер «Химок» Андрей Мальцев. Он перестал ставить Яниса в стартовый состав команды. Тимме это не нравилось. Однажды баскетболист даже ушел домой, не дождавшись окончания матча. Кстати, «Химки» тогда проиграли, а на следующую игру баскетболист и вовсе был исключен из списков.

Гендиректор клуба Павел Астахов объяснил, что больше Янис Тимма не будет играть за команду «Химки», потому что со спортсменом расторгнут договор.

Портал «7 дней» цитирует Яниса, который признается, что уже месяц не играет в баскетбол. Для него это трудный период. Все это время его поддерживает Анна. Да, он подтвердил, что именно певицу винят в том, что он якобы стал играть хуже. Спортсмен с этим не согласен. Он подчеркнул, что «показывает свою лучшую игру» с первого дня, как встретил Седокову. Именно перемены в его жизни и стали толчком к смене цвета волос.

«Храбрость принять перемены в моей жизни – это навык, который я приобрел за последний год. Оставаться позитивным, искать силы и уроки в предательстве и идти дальше. Да, это был такой год, о котором я даже внукам не уверен, что расскажу. Но это будет однозначно интересная история. Их татуированный дед с белоснежными волосами будет очень интересным рассказчиком», – написал он в Instagram.

Чем будет заниматься Янис, пока неизвестно. Спортивные СМИ указывают, что показатели спортсмена упали в 2020 году до 6,1 очка с 16,1 очка (за 2019 год). Сам Тимма пока о дальнейших планах не рассказывает. Он лишь благодарит супругу, что она рядом и поддерживает его.

Напомним, Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году, тогда Янис еще был женат на матери своего ребенка Сане. Поженилась пара в сентябре 2020 года. У Анны трое детей – Алина, Гектор и Моника. Моника проживает в США со своим отцом.



