Перенесшая микроинсульт Алена Водонаева пожаловалась на врачей

Она предположила, что такое отношение медперсонала к ней сложилось после жалобы на сотрудницу больницы, которая во время процедуры достала капельницу из катетера без перчаток.
В итоге возмущенная Водонаева попросила выписать ее из больницы. В настоящее время она уже находится дома.
Телеведущий Владимир Соловьев призвал игнорировать существование экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой из-за критики решения президента России Владимира Путина о продлении программы материнского капитала до 2026 года и введения пособия при рождении первенца.