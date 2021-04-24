Сб, 24.04.2021
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Перенесшая микроинсульт Алена Водонаева пожаловалась на врачей

Алена Водонаева. ФОТО: Скриншот с Instagram

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Блогер и экс-участница скандального шоу «Дома-2» Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Она сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее состояние продолжает ухудшаться, пишет Glagol.press.

Она предположила, что такое отношение медперсонала к ней сложилось после жалобы на сотрудницу больницы, которая во время процедуры достала капельницу из катетера без перчаток.

В итоге возмущенная Водонаева попросила выписать ее из больницы. В настоящее время она уже находится дома.

Телеведущий Владимир Соловьев призвал игнорировать существование экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой из-за критики решения президента России Владимира Путина о продлении программы материнского капитала до 2026 года и введения пособия при рождении первенца.

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