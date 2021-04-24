Сын Бари Алибасова: «Папа ходил под себя, покупали ему подгузники»

По словам сына Бари Алибасова, изначально его отец буквально был прикован к постели. В результате перелома двух позвонков и серьезных проблем с ногой идейный вдохновитель группы «На-на» нуждался в постоянном уходе. Алибасов-младший вспоминает, что для этого потребовались специальные средства. «Он не мог даже переворачиваться в постели. Ходил под себя. Поэтому мы были вынуждены покупать ему подгузники», — рассказал он, передает Starhit.ru.

Сейчас же Бари Каримович чувствует себя лучше, однако со здоровьем не все так просто. «Самочувствие папы улучшается. Но говорить о полном выздоровлении пока нельзя. Заживление тканей проходит не так быстро, как хотелось бы. В организме папы совершенно точно произошли мутации, так как он в свое время жил недалеко от Семипалатинска, где проводились ядерные испытания», — добавил наследник звезды.

К слову, в восстановлении Алибасову помогает бывшая возлюбленная — мать его сына Елена Уронич. Бари-младший решил, что воссоединение родителей пойдет на пользу всем. В данный момент продюсер и Уронич проживают в квартире наследника в Калининграде, где чувствуют себя вполне комфортно и даже не думают о возвращении в столицу.

«Мама не просто уже ухаживает за папой, у них взаимные чувства. У нас снова полная семья», — делился наследник пары со «СтарХитом».