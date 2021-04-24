Наталья Подольская: «Многим "Фабрика звезд" сломала судьбу»

38-летняя Наталья Подольская с теплотой вспоминает о периоде участия в «Фабрике звезд 5». Шоу подарило артистке заветную популярность, а также встречу с любимым мужчиной — Владимиром Пресняковым. Только вот не всем выпускникам проекта так повезло во всех сферах жизни. «Очень многим «Фабрика...», наверное, немножко сломала судьбу. Ну не всех же ты помнишь», — сказала она в разговоре с Лаурой Джугелией.

Певица отметила, что на слуху осталась только небольшая группа «фабрикантов» пятого сезона. Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Михаил Веселов, Мигель — все с кем продолжает общаться артистка. «Фабрика» — это круто. В конце 90-х — начале 2000-х появилось много фанерных групп, солистки с длинными ногами и шикарным бюстом пели песенки. Это были хиты, их все любили, но голоса у девиц не было. Потом появилась «Фабрика...», а вместе с ней и голоса, живое исполнение, радость для слуха. Свершилась эдакая музыкальная революция. Помню, что артисты постарше стали очень волноваться за свои ниши», — делилась Подольская.

Наталья особенно благодарна «Фабрике...» за песню «Поздно», которую она исполнила на отчетном концерте. Продюсеры чувствовали, что композиция станет хитом, поэтому тщательно продумали выступление. «Мне для этого номера наняли отдельного стилиста, отдельного визажиста. Был заказан хрустальный рояль. Они так подготовились! Это было просто — вау!», — вспоминала исполнительница.

Впрочем, звезда признается: на проекте не обошлось и без неприятных моментов. «Первые две недели я прорыдала, потому что была никому не нужна, как птичка, залетевшая в последнее открытое окно. Ребята ко мне не очень хорошо относились, считали, что я там по блату. Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение: по блату — не значит, что без таланта. Таланту нужно помогать», — откровенничала певица в YouTube-шоу Fametime TV.



