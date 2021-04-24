Теперь точно инопланетянка. Фото изменившейся до неузнаваемости Жанны Агузаровой

К слову, ранее уже обсуждалась внешность исполнительницы. Эксперты даже делились предположениями, что именно в себе изменила Агузарова. «У Жанны высокие скулы, хороший овал лица. Отсутствуют брыли (провисание кожи глаз и щек) и носогубные складки. Скорее всего, был проведен хороший SMAS-лифтинг — подтяжка лица. Четкий шейно-подбородочный угол, отсутствие второго подбородка могут говорить о том, что проведена платизмопластика — пластическая операция по коррекции шеи, — высказывалась хирург София Плегунова.

Сама же артистка об изменениях во внешности предпочитает не говорить. Впрочем, специалисты это сделали за нее. «В ее возрасте у многих появляются изменения век, а тут все идеально, как у девочки, гладкая кожа. У Жанны очень открытый взгляд и отсутствует носослезная борозда. Думаю, пластика все-таки была», — отмечала эксперт.