Фото: жена Марта Хельме опубликовала забавный снимок с отдыха

«Лично мне очень нравится путешествовать. Мужу так сильно не нравится», - сказала Хелле-Мооника Хельме и добавила, что путешествуя вместе, они пытаются найти золотую середину, пишет Elu24.

Сейчас в разгар пандемии особо не попутешествуешь, но Хельме очень хочется куда-то поехать, хотя бы к южным соседям: «Просто хочется уехать куда-то из своего привычного круга, чтобы получить новые впечатления. Это так окрыляет, я больше всего этого жду».