Сб, 24.04.2021
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Фото: жена Марта Хельме опубликовала забавный снимок с отдыха

Mart ja Helle-Moonika Helme 2019. aastal. ФОТО: Madis Sinivee

Член Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме (EKRE) поделилась в Facebook снимком того, как они с мужем, Мартом Хельме, шесть лет назад путешествовали.

«Такими мы были шесть лет назад», - подписала снимок политик.

«Лично мне очень нравится путешествовать. Мужу так сильно не нравится», - сказала Хелле-Мооника Хельме и добавила, что путешествуя вместе, они пытаются найти золотую середину, пишет Elu24.

Сейчас в разгар пандемии особо не попутешествуешь, но Хельме очень хочется куда-то поехать, хотя бы к южным соседям: «Просто хочется уехать куда-то из своего привычного круга, чтобы получить новые впечатления. Это так окрыляет, я больше всего этого жду».

Хелле-Мооника Хельме и Март Хельме ФОТО: Facebook
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