Манижа о поездке на «Евровидение», хейте и самоцензуре: это жесть. Мне так стыдно...

Сейчас Манижа находится под прицелом различных структур: от Следственного комитета до ветеранских организаций. Несмотря на критику, она ощущает себя "нормально", а "как человек", может сказать, что это ее не ранит, не пугает и не вызывает противоречивых чувств, пишет RUS.TVNET.lv.

"Но на духовном уровне, я точно знаю, все, что происходит, помогает проблемам решиться, - отмечает она.- Фокус на меня помогает многим другим решить их проблемы.

"Мы терпеть не можем твою музыку. От слова "вообще", но мы в шоке от реакции... Никто не думал, что существует такое количество ксенофобии", - рассказывала певица о том, что ей писали люди.

Сейчас Манижа стала следить за тем, что говорит: "Это жесть. Мне так стыдно...". Певица отмечает, что она выступает за свободу, но на внутреннем уровне появился страх. В какой-то момент она осознала, что у нее есть силы пережить этот хейт и то влияние, которое оказывается на нее, потому что "ее цель гораздо больше и выше".

"Музыка остается надолго...Чьи-то высказывания в СМИ и комментариях - они останутся лишь на несколько дней", - отмечает исполнительница. Для нее главное - "сохранить себя и делать свою музыку".

Конкурс "Евровидение" - это лишь одна из ступеней в жизни. У нее бывают минуты слабости, но она понимает, что не имеет на это права.

"Откуда женщина знает о своей силе. Она основана на тех поколениях, которые были до тебя. На людях , которые тебе помогали... Тебя не только боль делает сильнее. Ты за счет своей благодарности можешь сказать: "Я полон сил. Я не имею право сдаваться. Я в ответе за тех, кто ко мне хорошо относился, потому что я хочу теперь хорошо относиться к другим", - считает Манижа.

Манижа призналась, что она боится за свою семью. Семье угрозы не поступают, но соцсети и Telegram-каналы заполняются "липовыми статьями" о том, кто ее семья. Люди, читая текст или заголовок, не задумываются дальше.

Принять участие в национальном отборе на международный конкурс "Евровидение" ее пригласил Первый канал. Она отправила им несколько песен. Они сами выбрали трек "Русская женщина" для конкурса. Автор текста - сама Манижа.

Конечно, она не ожидала, что из-за ее поездки будет такой ажиотаж. Тем не менее девушка благодаря этому познакомилась со многими людьми. Ей было приятно, что за нее заступились Дима Билан и Ксения Собчак.

Когда начался скандал вокруг песни и ее кандидатуры, артистку вызвали на Первый канал.

"Манижа, пожалуйста, будь собой. Ничего не бойся. Все будет хорошо. Мы в тебя верим", - сказали ей тогда.