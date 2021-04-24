Лев Лещенко оценил исполнение лидером Rammstein советского хита

«Это супер, что Rammstein сделали "Любимый город". Это моя любимая песня, я до сих пор пою ее на концертах. Это говорит о том, что военная песня сегодня нужна. Она создает нормальный нравственный фон, потому что, пока звучат эти песни, пока живы старики, у нас есть некая фантомная совесть», — высказался Лещенко, передает Lenta.ru.