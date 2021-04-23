«Катюшу» запретили из-за патриотичности: на Олимпиаде вместо гимна России прозвучит Чайковский

«Катюшу» запретили из-за патриотичности

В качестве альтернативы выбор пал на фрагмент концерта для фортепиано с оркестром № 1 великого советского композитора Петра Чайковского. Кто забыл — вот эта легендарная музыка.

С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей.

И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — сказал глава ОКР Станислав Поздняков, сообщает Aif.ru.

«Гимн заменить невозможно»

А что думают о решении МОК и альтернативе гимна в мире? Одним из первых откликнулся в соцсетях авторитетный американский журналист Филипп Херш.

«Ирония этого события меня поразила. Страна с отталкивающими антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией празднует свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал он в своем Twitter.

Однако в России не сомневаются в правильности сделанного выбора.

Дмитрий Губерниев (комментатор): «Великая музыка и русский композитор. Полная ассоциация с Россией! Это прекрасная идея Олимпийского комитета России, всячески ее поддерживаю.

Спортсмены будут слушать великую музыку русского композитора, а мир лишний раз приобщится к русской культуре. В этой новости прекрасно все.