На экраны вышел сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк
3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. В честь этого телеканал НТВ начал трансляцию сериала «Каспий 24», в котором артистка успела сняться еще до своей болезни.
3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. В честь этого телеканал НТВ начал трансляцию сериала «Каспий 24», в котором артистка успела сняться еще до своей болезни.
Сериал основан на реальных событиях — на биографии Елены Ульяновой, знаменитого журналиста, которая больше 30 лет посвятила работе на телевидении.
Елена консультировала Заворотнюк и посещала съемочную площадку. Женщины даже подружились.
«Моя героиня — хрупкая женщина, которая создает целый телеканал, мужественно справляясь со сложностями, что встречаются на ее пути. Главная ее черта — уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой», — рассказывала еще тогда Заворотнюк.
Работа над «Каспием 24» закончилась летом 2017 года, а вскоре Анастасия Заворотнюк забеременела и родила дочь в октябре 2018-го. Вскоре и стало известно об опухоли головного мозга.
Смотрите видео с краткой анотацией к сериалу «Каспий 24»!