На экраны вышел сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк

Сериал основан на реальных событиях — на биографии Елены Ульяновой, знаменитого журналиста, которая больше 30 лет посвятила работе на телевидении.

Елена консультировала Заворотнюк и посещала съемочную площадку. Женщины даже подружились.

«Моя героиня — хрупкая женщина, которая создает целый телеканал, мужественно справляясь со сложностями, что встречаются на ее пути. Главная ее черта — уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой», — рассказывала еще тогда Заворотнюк.