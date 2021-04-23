Если в один бар зайдут латыш, литовец и эстонец, на каком языке они будут говорить?

Сейчас обстоятельно расскажу.

Прежде всего, нужно сразу уточнить: на родных языках эти ребята друг друга не поймут.

Литовский и латышский, хоть и относятся к одной балтской ветке индоевропейских языков, разошлись как в море корабли еще примерно полторы тысячи лет назад. Когда еще, например, русский и польский были единым славянским языком. Потому друг друга литовцы и латыши, говоря на родном языке, не поймут, хотя, определенно, и уловят нечто знакомое.

Более-менее смогут объясниться лишь носители жемайтского диалекта литовского языка, близкого к латышскому. И латгальского наречия латышского языка, стоящего ближе к литовскому.

А эстонцы вообще из другой - финно-угорской семьи - и балтам никак по речи не родственны.

Но как же объясняются друг с другом прибалты?

На самом деле, зависеть тут всё будет от кучи факторов. Люди старшего возраста, хотя бы за сорок, как ни странно, используют для общения с соседями русский язык, усвоенный еще в средней школе или в советской армии.

Точно также будут говорить на русском и молодые прибалты, если им довелось пожить в России, поработать с русскими, или вообще довелось потрудиться в большом бизнесе или искусстве. На русском запросто могут пообщаться между собой эстонец из Нарвы (более 80% русских), латыш из Даугавпилса (до 50% русских), литовец из Висагинаса (русских тут тоже половина).

Например, явно на русском будут говорить между собой латышская российская актриса Агата Муцениеце и литовская ее коллега по цеху, также давно работающая в РФ Агния Дитковските.

Вообще, русский сейчас весьма растет для прибалтов в цене. Без знания русского все труднее найти хорошую работу с достойной зарплатой. Можно сказать, что Прибалтика снова начинает говорить на русском.

Прочая прибалтийская молодежь начнет использовать в качестве языка межнационального общения английский. Язык Шекспира сейчас отлично освоили благодаря Безвизу с Европой и членству своих стран в Евросоюзе многие юные латыши, литовцы и эстонцы.

Если же наш бар расположен где-то в условной Швеции, а зашедшие в него эстонец, латыш и литовец тут давно работают, то языком межнационального общения наверняка станет опять-таки шведский.

Совсем старшее поколение прибалтов, тех кто родился еще до Великой Отечественной войны, может попытаться объясниться на немецком - язык Гете и Гейне до Второй мировой был в широком ходу в Прибалтике, густо населенной с XIII-го века остзейскими немцами.

Некоторые латыши и литовцы, постоянно живущие в приграничной полосе Литвы и Латвии, также могут знать и языки друг друга. Так что, если бар находится где-то в условном Узваре, то тут есть шанс, что говорить повстречавшиеся латыш и литовец будут на латышском или литовском. А вот эстонцы и латыши речи друг другу особо не учат, слишком велика разница в их языках.