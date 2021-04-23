«Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки»: Лыжница Кристина Шмигун-Вяги вот-вот станет магистром экономики

«Удаленные заседания из-за пандемии и возможность дольше пребывать дома предоставили хорошую среду для этого», - говорит Кристина. Олимпийская спортсменка и член Рийгикогу изучает маркетинг на экономическом факультете Тартуского университета. Недавно она устраивала исследовательский опрос среди знакомых и друзей, чтобы выяснить, влияет ли слава известного человека на имидж бренда компании. Объектами исследования выступили такие компании, как Olerex, LHV и Värska Vesi.



Отсюда можно предположить, что Кристина Шмигун-Вяхи заинтересована в будущем заниматься бизнесом, например, создать свой бренд.



Цитата в заголовке приведена из одноименного трека рэпера Shooval: