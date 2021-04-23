Пт, 23.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

«Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки»: Лыжница Кристина Шмигун-Вяги вот-вот станет магистром экономики

Кристина Шмигун-Вяхи ФОТО: Erik Tikan

Член Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи - прекрасный пример уважения к непрерывному стремлению развития. В этом году Шмигун использовала весеннюю изоляцию, чтобы написать свою магистерскую дипломную работу по теме маркетинга, которую она надеется защитить в июне, передает портал Uudised.tv3.ee.

«Удаленные заседания из-за пандемии и возможность дольше пребывать дома предоставили хорошую среду для этого», - говорит Кристина. Олимпийская спортсменка и член Рийгикогу изучает маркетинг на экономическом факультете Тартуского университета. Недавно она устраивала исследовательский опрос среди знакомых и друзей, чтобы выяснить, влияет ли слава известного человека на имидж бренда компании. Объектами исследования выступили такие компании, как Olerex, LHV и Värska Vesi.

Отсюда можно предположить, что Кристина Шмигун-Вяхи заинтересована в будущем  заниматься бизнесом, например, создать свой бренд. 

Цитата в заголовке приведена из одноименного трека рэпера Shooval: 

Мы открываем бизнес — мы будем делать бабки

Мы купим себе шмотки, и мы купим себе тапки

...так и хочется добавить: «на ваши налоги».

А вы как думаете, дорогие читатели, влияет ли слава известного человека на имидж бренда компании? Пишите комментарии.

НАВЕРХ
Back