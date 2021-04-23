«Такого, как я, нет»: почему Дибров отпускает жену на встречи к другим мужчинам?

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что нисколько не боится отпускать молодую жену на встречи с другими мужчинами. Он совершенно ее не ревнует и не сомневается в верности красавицы
61-летний Дибров старше своей возлюбленной Полины на 30 лет. Пара вместе 12 счастливых лет, и за это время на свет появились трое их наследников — Александр, Федор и Илья. Глава семейства уверен в несокрушимости союза, так как супруга ни разу не заставила его сомневаться в искренности ее чувств. Кроме того, она прекрасная мать, которая полностью отдается воспитанию наследников.
По словам Диброва, он вполне допускает, что Полине может понравиться какой-нибудь мужчина. Однако на большее, чем дружеское общение, ни одному кавалеру не стоит даже рассчитывать.
«Не сомневаюсь, что она где-то может посидеть и с интересом провести вечер за бокалом шампанского, но вернется-то она все равно сюда. Слушай, но такого, как я, нет», — заявил он в разговоре с Ириной Безруковой на YouTube-шоу «Начало».
Дибров добавил, что у его жены тоже нет поводов для ревности и сомнений. Он постоянно занят работой, пишет книги, снимается во множестве шоу — о возможной измене не может быть и речи хотя бы по причине плотного графика. Кроме того, он любит ее не только как мужчина, есть в его отношении к супруге что-то отеческое, возможно, из-за разницы в возрасте. Поэтому ведущий с удовольствием заботится о Полине и не представляет себя рядом с другой женщиной.