«Такого, как я, нет»: почему Дибров отпускает жену на встречи к другим мужчинам?

Дмитрий Дибров с супругой Полиной ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

61-летний Дибров старше своей возлюбленной Полины на 30 лет. Пара вместе 12 счастливых лет, и за это время на свет появились трое их наследников — Александр, Федор и Илья. Глава семейства уверен в несокрушимости союза, так как супруга ни разу не заставила его сомневаться в искренности ее чувств. Кроме того, она прекрасная мать, которая полностью отдается воспитанию наследников.

По словам Диброва, он вполне допускает, что Полине может понравиться какой-нибудь мужчина. Однако на большее, чем дружеское общение, ни одному кавалеру не стоит даже рассчитывать.

«Не сомневаюсь, что она где-то может посидеть и с интересом провести вечер за бокалом шампанского, но вернется-то она все равно сюда. Слушай, но такого, как я, нет», — заявил он в разговоре с Ириной Безруковой на YouTube-шоу «Начало».